Depuis mardi, le PSG connaît son entraîneur pour les deux saisons à venir. Après des expériences à l’AS Saint-Etienne (2009-2017), au LOSC (2017-2021) et à l’OGC Nice (2021-2022), Christophe Galtier a été choisi par la direction parisienne pour prendre la succession de Mauricio Pochettino. Et comme toujours, chaque nouvel entraîneur est accompagné de ses hommes de confiance pour former le nouveau staff technique des Rouge & Bleu. En ce sens, Goal a fait la présentation de chacun des hommes qui vont prendre place dans l’organigramme du PSG.

João Sacramento et Thierry Oleksiak, les deux hommes de confiance

Le plus connu est très certainement João Sacramento. il occupera le rôle de second adjoint. Présent aux côtés du coach français à Lille, le Portugais avait également fait une pige avec José Mourinho à Tottenham et à l’AS Roma. Mais dès cette saison, il retravaillera avec Christophe Galtier au PSG. Malgré son jeune âge (33 ans), João Sacramento possède déjà un CV reluisant. « Arrivé dans la roue de Luis Campos à l’AS Monaco, en tant qu’analyste vidéo, son travail est remarqué » et il finit par devenir l’adjoint de Leonardo Jardim à l’AS Monaco. À Lille, il occupera le même rôle avec Marcelo Bielsa puis Christophe Galtier dès 2017. Son rôle est clair : « l’animation des séances collectives mais surtout l’analyse de l’adversaire. » Parlant quatre langues, il est décrit comme un homme proche des joueurs.

Le rôle de premier adjoint sera occupé par Thierry Oleksiak. Fidèle à Christophe Galtier, l’homme de 60 ans a suivi le technicien français à Saint-Etienne, Lille et Nice. Leur première rencontre remonte en 1993 à l’Angers SCO. Et depuis 2013, ils ne se sont plus quittés. De par sa proximité avec le nouveau coach du PSG, Thierry Oleksiak est notamment reconnu pour « apaiser et aussi tempérer Galtier lorsqu’il monte en température. » Dans un entretien à France Bleu en 2021, l’adjoint avait déclaré : « Christophe est le décisionnaire. C’est lui qui a tout le leadership et à partir de là, moi, je suis à son service. »

Le rôle important d’Olivier Gagne

Même s’il ne fera pas partie officiellement du staff de Christophe Galtier, Olivier Gagne aura un rôle important. En effet, l’homme de 36 ans sera le bras droit de Luis Campos. Il est notamment devenu un proche de la famille de Kylian Mbappé lors de son passage à l’AS Monaco. « À Paris, sa mission sera de faire le lien entre tous les services autour du sportif et d’incarner l’autorité de Luis Campos lorsque celui-ci n’est pas là. » Il sera considéré comme « l’oeil de Luis Campos » lorsque le Portugais sera absent.

De leur côté, Pedro Gomez Piqueras et Alberto Piernas se chargeront de la préparation physique des joueurs du PSG. Après une expérience à Grenade, les deux hommes ont quitté le club espagnol il y a quelques jours et vont donc retrouver l’entraîneur champion de France 2021. À Lille, Pedro Gomez Piqueras (homme choisi par Campos au LOSC), était surtout chargé « de la préparation physique de l’équipe première et il était aussi à la tête de la cellule haute performance. » Concernant le second espagnol, il avait également joué un rôle important dans la cellule de haute performance lors de la saison du titre des Lillois.

Enfin, Isidre Ramon fera office d’analyste vidéo. Il côtoie Christophe Galtier depuis la saison dernière et son passage à l’OGC Nice. Il devrait avoir pour mission de « diriger le département vidéo » du PSG. Passionné par les datas et la science du sport, Isidre Ramon a connu des expériences à Watford, Barcelone et Valence.