Les portes du mercato estival 2022 ouvertes, les pistes autour du PSG se multiplient. Si certaines d’entre elles sont plus discrètes et sérieuses, d’autres sont à prendre avec des pincettes, et peu fondées. La piste menant à Milan Skriniar prend elle de l’épaisseur depuis plusieurs semaines. Le défenseur de l’Inter Milan devrait rejoindre le Paris Saint-Germain selon Gianluca Di Marzio : « Chaque club sait que l’Inter doit vendre un joueur, et c’est un défenseur […] Il s’agit maintenant de trouver la bonne solution pour le club qui veut le joueur et pour le club qui veut vendre le joueur. Je pense qu’ils le feront. Je ne sais pas quand mais l’Inter doit vendre Skriniar parce qu’ils veulent vendre Bastoni et parce que Skriniar n’a plus qu’un an sur son contrat et ne renouvellera pas. S’ils ne vendent pas Skriniar maintenant, ils pourraient le perdre en février. Je pense que c’est une question de juste prix. Le PSG le veut et ils croient qu’ils peuvent conclure cet accord« , a déclaré le journaliste italien au cours d’une interview avec le média allemand Wett Freund.

Interrogé également sur Gleison Bremer, Di Marzio a fait savoir que le défenseur brésilien du Torino avait un accord avec l’Inter Milan. Les Nerazzurris pourraient donc faire du brésilien le remplaçant de Skriniar si ce dernier venait à quitter le club pour rejoindre le PSG. Le PSG, un club cité dans les prétendants pour Gleison Bremer par le journaliste italien, en cas d’échec dans le dossier du défenseur central slovaque.

L’offensive du PSG pas épargnée par les rumeurs

En fin de contrat avec la Juventus Turin, Paulo Dybala a été cité lors de cette interview chez nos confrères allemands de Wett Freund, et Gianluca Di Marzio a balayé d’un revers de main une éventuelle histoire avec le PSG : « Man City, Chelsea, le Real Madrid, Barcelone, le PSG ou le Bayern Munich – les six plus grands clubs d’Europe avaient d’autres projets. Liverpool a signé Nunez, Man City a signé Haaland, le Bayern a signé Mané. Dybala n’était pas en tête de liste« .

Dossier qui agite le monde du football ces derniers jours, Cristiano Ronaldo pourrait quitter Manchester United afin de pouvoir disputer la Ligue des Champions. Sans grande surprise, le Paris Saint-Germain a été cité parmi les possibles destinations, et encore une fois, le journaliste italien a coupé court à toutes spéculations : « Le PSG ne le signera pas car ils ont Messi, Neymar et Mbappe. C’est difficile de trouver un autre club qui lui donnera l’opportunité de jouer en Ligue des champions« .