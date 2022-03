Quelle déception pour le PSG… Dominateur pendant 150 sur 180 minutes entre les deux matches face au Real Madrid, le club de la capitale s’est effondré en très peu de temps. La faute à un naufrage collectif et individuel, et comment ne pas citer Donnarumma. Le portier italien, irréprochable depuis le début de la saison, a provoqué une immense erreur qui aura TOUT changé dans cette rencontre. L’ancien parisien, Daniel Bravo, revient sur ce fait de jeu pour le quotidien L’Équipe dans son debrief de match.

L’élimination et la bourde de Donnarumma :

« Je ne mettrais pas tout sur dos du gardien italien. Bien sûr il commet une erreur car il ne se dépêche pas assez et prend trop de risques. Mais d’abord, j’estime qu’il y a une faute sur lui qui peut se siffler et ensuite, il y a eu d’autres grosses erreurs sur le deuxième – le ballon perdu de Neymar et le fait qu’Hakimi couvre Benzema (76e) – et le troisième but (78e), où Marquinhos fait une « passe décisive » à l’adversaire. »

L’égalisation, un tournant ?

« C’est vrai que Paris maîtrisait beaucoup de choses et s’est mis en difficulté tout seul. Mais il faut aussi reconnaître la grande classe du Real et de Karim Benzema, qui ont senti qu’il y avait une petite faille et qui s’y sont engouffrés avec la rage qu’il fallait. Dès le départ de la seconde période, je n’étais pas super confiant, car c’était dangereux de vouloir préserver ce but d’avance. Les entrées de Camavinga et de Rodrygo ont fait énormément de bien aux Madrilènes, en leur apportant de la fraîcheur et de la vivacité. Et à 1-1, on a senti les Parisiens déboussolés et pris dans la tempête !«

La responsabilité de Pochettino ?

« Donnarumma, je l’aurais choisi aussi, plutôt que Keylor Navas, car il est plus sécurisant de par son envergure et n’avait commis aucune erreur jusqu’ici cette saison. Je ne peux donc pas le reprocher à l’entraîneur. C’est la première grosse faute de l’Italien. Ce n’est pas la faute du coach qui a effectué un choix logique. Quant au fait de ne pas avoir sorti plus tôt une des trois stars de devant, ce n’est pas illogique non plus. »