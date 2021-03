Florenzi et Icardi absents de l’entraînement (LP)

Dans trois jours, le PSG retrouve la Ligue 1 avec la réception de Lille dans le choc de la 31e journée de Ligue 1. Une rencontre que devrait manquer Marco Verratti comme l’a expliqué l’Equipe. Le Parisien confirme que le Petit Hibou devrait être préservé pour le match contre le LOSC tout comme Danilo Pereira qui est revenu avec des douleurs au mollet. Alessandro Florenzi et Mauro Icardi étaient absents de l’entraînement rapporte le quotidien francilien qui n’a pas précisé si ces derniers pourront être présents dans le groupe pour samedi. Moise Kean et Thilo Kehrer ont eux repris l’entraînement collectif et devraient être aptes pour Lille. Pablo Sarabia, qui était de retour à l’entraînement collectif n’a pas participé à la séance entière. Plusieurs titis parisiens étaient encore présents à l’entraînement ce mercredi, El Chadaille Bitshiabu, Abdoulaye Kamara, Ismaël Gharbi (2004), Kenny Nagera (2002), Massinissa Oufella et Yanis Saidani (2001).