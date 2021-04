Florian Gazan : “Le PSG va éliminer le Bayern”

Après le choc de Ligue 1 contre Lille, ce sera direction Munich pour le PSG. Mercredi prochain, premier acte de l’opposition titanesque entre les deux derniers finalistes de la Ligue des champions. Et le chroniqueur de RTL Florian Gazan sent bien l’affaire pour le PSG.

“Oui, les Allemands sont, comme le coronavirus, aussi forts en 2021 qu’en 2020. Depuis le début de la saison, seulement trois petites défaites, aucune à domicile et surtout aucune en Ligue des champions. Mais je m’en fous. Déjà, parce qu’avec deux matches nuls à l’aller et retour, Paris peut se qualifier aux tirs au buts. Et à ce niveau-là, il est bien outillé car il possède sans doute le meilleur gardien de but au monde actuel : Keylor Navas. C’est simple, quand il est dans la cage, on dirait un cargo en travers du canal de Suez. Il n’y a rien qui passe. Actuellement, Navas a le meilleur taux de tirs arrêtés en Europe, 81%, ce qui le place au-dessus du grand gardien du Bayern, Manuel Neuer, seulement 70% de tirs arrêtés”, a commenté Florian Gazan sur les ondes. “Pour finir de rassurer les supporters parisiens les plus superstitieux, Keylor Navas n’a jamais été éliminé d’un match aller-retour en Ligue des champions avec le Real Madrid. À chaque fois que son équipe a été sortie, il n’était pas titulaire. Et puis le meilleur buteur du champion d’Allemagne, et d’Europe d’ailleurs avec 42 buts, Robert Lewandowski, blessé au genou, est forfait au moins pour le match aller. Et puis de toute façon cette saison en Ligue des champions, Neymar et Kylian Mbappé ont marqué plus de buts que lui : six chacun contre cinq pour le Polonais. Figurez-vous que le PSG, c’est un peu la bête noire du Bayern. Les deux clubs se sont affrontés neuf fois en compétition officielle et Paris mène cinq victoires à quatre. Et au passage, il faudra s’en souvenir au match retour, le club allemand a toujours perdu au Parc des Princes, alors que Paris a gagné une fois à Munich, en 1994, sur un but de George Weah. Alors je vous le dis : tout est possible si le PSG défend bien et attaque bien, bref adopte les gestes Bavière“.