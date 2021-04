Madar : “Un joueur qui ne joue pas, c’est un joueur qui n’a pas de rythme”

1479 minutes jouées par les internationaux du PSG lors de la trêve internationale, 1708 pour les Lillois. Les Rouge & Bleu ont globalement moins joué en sélection (les Sud-américains étant restés). Mais ils ont plus de défections (Icardi, Verratti, Kurzawa, Bernat, Letellier, Danilo contre Pied, Celik et Xeka). Un avantage pour le PSG d’avoir conservé la colonie sud-américaine ? “Un joueur qui ne joue pas, c’est un joueur qui n’a pas de rythme. Et il en faut”, a tempéré l’ancien attaquant du PSG Mickaël Madar, sur le plateau de Canal Plus. “Il y a beaucoup d’absences au milieu de terrain au PSG. Normalement, Lille c’est solide au milieu de terrain, c’est peut-être la clé du match. Ce sera un match compliqué pour les deux équipes. Après il y a quelques retours, Yilmaz qui a été très bon en sélection, il va faire du bien à Lille, il a beaucoup manqué devant, je pense c’est un leader en plus de son travail offensif. Et le PSG récupère Neymar, ce n’est pas anodin.”