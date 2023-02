Dimanche soir (20h45, Prime Video), le PSG se déplace à Marseille dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Deux jours avant le PSG s’entraînera au Parc des Princes. Une séance ouverte au public qui suscite de la curiosité.

Pour la première fois depuis de très nombreuses années, un entraînement du PSG va être ouvert au public. Deux jours avant le déplacement au Vélodrome pour y défier Marseille lors du Classico, les Parisiens vont s’entraîner au Parc des Princes. Les supporters peuvent commander leur place pour garnir l’enceinte parisienne et ainsi assister à l’entraînement des Parisiens. C’est déjà un franc succès.

Déjà beaucoup de places réservées pour cet entraînement

Selon les informations de France Bleu Paris, 15 000 billets ont déjà été réservés pour cet évènement organisé par le PSG. « Cela comprend les invitations pour les abonnés, qui bénéficient chacun de deux places, et les achats (entre 5 et 15 euros) réalisés sur la billetterie en ligne du Paris Saint-Germain, ouverte jusqu’à vendredi », indique la radio francilienne. Cette dernière qui rappelle que le PSG n’avait plus ouvert ses entraînements au public, exception faite de ses tournées à l’étranger, depuis la saison 2012-2013. Carlo Ancelotti avait mis fin à cette pratique.