Pour renforcer son attaque cet été, le PSG a coché le nom de Marcus Thuram. Mais le club de la capitale aura une concurrence féroce dans ce dossier.

L’attaque du PSG pourrait être chamboulée cet été. Si Kylian Mbappé reste le coeur du projet des Rouge & Bleu, le club de la capitale pourrait mettre fin à la MNM. En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi pourrait vivre ses derniers mois en tant que joueur parisien selon les dernières tendances. Neymar, encore sous contrat jusqu’en juin 2027, souhaiterait rester mais ses dirigeants ne le retiendront pas si une offre intéressante arrive sur la table. Le club de la capitale pense donc à renforcer leur attaque et pisterait deux internationaux français évoluant en Bundesliga, Randal Kolo-Muani et Marcus Thuram.

Le FC Barcelone pousse fort pour Thuram

Selon les informations de Mundo Deportivo et Sport, le FC Barcelone suit de très près la situation de l’ancien guingampais. Performant avec le Borussia Mönchengladbach (22 matches, 14 buts, 4 passes décisives), il arrive en fin de contrat et ne prolongera pas comme l’a officialisé le club par la voix de son directeur sportif, Roland Virkus. Le PSG aura donc de la concurrence dans ce dossier, sachant que l’Inter Milan, le Borussia Dortmund et le Bayern Munich seraient eux aussi intéressés par Marcus Thuram. Ce dossier risque d’être l’un des plus chauds du mercato estival.