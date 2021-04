Neymar, Verratti, Mbappé : les chiffres avant PSG / City

Le PSG reçoit ce soir Manchester City dans le cadre de la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Cet affrontement sera le quatrième de l’histoire entre les deux équipes après le 3 décembre 2008 en phase de poules de la Coupe de l’UEFA (0-0) et la double confrontation en quart de finale de C1 en 2016 (2-2, 0-1). Ce PSG / City sera également le 24e match officiel contre un club Anglais pour un bilan de 7 victoires, 8 nuls et 8 défaites. Les Rouge & Bleu vont participer à leur 7e demi-finale en Coupe d’Europe, la deuxième consécutive en Champions League, troisième club français à réaliser cet exploit après Saint-Etienne et (1974-1975 et 1975-1976) et Marseille (1989-1990 et 1990-1991), comme le rapporte le PSG sur son site internet.

Du côté des statistiques individuelles, Marco Verratti – annoncé titulaire ce soir – pourrait jouer son 344e match sous le maillot Rouge & Bleu et devenir le troisième joueur le plus capé de l’histoire du PSG en compagnie de Safet Susic et Paul Le Guen. Il ne sera devancé uniquement par Sylvain Armand (390) et Jean-Marc Pilorget (435). Le PSG qui pourra compter sur Kylian Mbappé, en très grande forme ces dernières semaines. Il reste sur 8 buts sur ses 5 derniers matches de C1 mais également 14 buts dans ses 11 derniers matches avec Paris. Le numéro 7 parisien est d’ailleurs impliqué – en compagnie de Neymar – sur 20 des 21 buts du PSG en Champions League. Enfin, Angel Di Maria pourrait entrer dans l’histoire du PSG en devenant le meilleur passeur all time des Rouge & Bleu. Il lui faut une offrande pour égaler Safet Susic (103).