Alors que le mercato du PSG prend bien forme avec déjà quatre recrues à son actif, la mission dégraissage, elle, n’avance pas vraiment. Malgré de nombreux joueurs placés sur la liste des transferts, les prétendants, s’il y en a, peinent à dégainer. Résultat des courses, la tâche reste encore très conséquente. Mais dans les prochains jours, un Francilien pourrait bien changer d’air.

Dina-Ebimbe vers la Bundesliga

En effet, alors qu’il aurait plutôt fait bonne impression à Christophe Galtier, Éric Junior Dina-Ebimbe serait, pour sa part, enclin à partir cet été. Le profil du titi plairait d’ailleurs énormément en Bundesliga où plusieurs clubs se sont, d’ores et déjà, manifestés. On pense notamment au Bayer Leverkusen l’hiver dernier. Une option qui avait finalement capoté, Leonardo se montrant apparemment un chouïa trop gourmand.

Ce jour, Bild évoque le cas de Dina-Ebimbe dans ses colonnes, exposant l’intérêt grandissant de l’Eintracht Francfort. Selon cette source, maintenant que Filip Kostic a été vendu à la Juve, le club allemand compterait dégainer pour le milieu de terrain de 21 ans. Ainsi, une première offre, estimée entre 6 et 7 millions d’euros, pourrait rapidement atterrir sur le bureau des décideurs rouge et bleu. Pour sa part, le principal intéressé pousserait pour quitter son club formateur et rallier la Bundesliga.