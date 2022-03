Suarez et Fabregas prennent la défense de Messi et Neymar

Ce dimanche après-midi, le PSG s’est imposé contre Bordeaux à domicile dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1 (3-0). Après la désillusion madrilène, les supporters Rouge & Bleu ont fait savoir leur colère avec plusieurs actions, et notamment en sifflant les joueurs. Deux ont été plus précisément ciblés, Lionel Messi et Neymar. Les deux joueurs ont déçu sur la pelouse madrilène et n’arrivent pas à retrouver leur niveau.

Des sifflets durant toute la rencontre qui n’ont pas plus à Cesc Fabregas et Luis Suarez comme ils l’ont fait savoir sur leurs réseaux sociaux. Le milieu de terrain de Monaco – qui a côtoyé les deux Parisiens au FC Barcelone – estime que « le football n’a aucune mémoire… C’est une honte. Toujours avec vous mes frères. » Leur compère de la MSN est sur la même longueur d’onde. « Comme toujours, le football n’a pas de mémoire. Je serai toujours avec vous ! Je vous aime énormément.« Neymar qui a repris le message de l’Uruguayen sur sa story Instagram avant de poster une photo de lui à genou après son but ce dimanche avec le message suivant : « Tout l’honneur et la gloire sont pour toi Dieu.«