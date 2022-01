Xavi Simons et Edouard Michut dans le groupe pour PSG-Reims

Depuis de l’année 2022, Edouard Michut et Xavi Simons s’entraînent tous les jours avec l’équipe professionnelle du PSG. Les deux titis obtiennent également du temps jeu en Coupe de France et en Ligue 1. D’autres jeunes parisiens sont souvent invités à participer aux séances mais joue un peu moins (El Chadaille Bitshiabu, Ismael Gharbi, Sekou Yansane…).

Encore présents à l’entraînement ce samedi matin, plusieurs d’entre eux seront du groupe du PSG pour la réception de Reims demain soir (20h45, Prime Video) dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1 selon les informations du Parisien et de RMC Sport. Edouard Michut, Xavi Simons et Lucas Lavallée seront-là demain alors qu’El Chadaille Bitshiabu, Ismael Gharbi et Sekou Yansane ont été laissés à la disposition de l’équipe U19 pour son choc contre Lens demain à 14h30.

