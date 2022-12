Le PSG vient seulement de reprendre la compétition et a déjà eu des problèmes avec l’arbitre de la dernière rencontre face au Racing Club de Strasbourg, Clément Turpin.

Le PSG s’est imposé ce mercredi au Parc des Princes dans les ultimes secondes de la partie contre de valeureux Strasbourgeois, grâce à un pénalty de Kylian Mbappé (2-1). Les Parisiens ont du batailler en infériorité numérique pendant une bonne partie de la seconde mi-temps suite à l’expulsion de Neymar, qui a reçu deux cartons jaunes en deux minutes. Si la sanction infligée est compréhensible, c’est plutôt l’attitude de Clément Turpin qui a fait tiquer un bon nombre de supporters et observateurs. On rappelle que lors de ce match, les Alsaciens ont commis 12 fautes pour seulement un carton jaune reçu, contre quatre cartons jaunes et un rouge pour les Rouge & Bleu en seulement 6 fautes commises.

L’échange entre Clément Turpin et Kylian Mbappé au moment de l’expulsion de Neymar… No comment 🙄 pic.twitter.com/zToeqouhCT — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 29, 2022

Après son exclusion, Neymar a directement quitté le Parc des Princes, visiblement frustré de cette situation. Interrogé par Prime Video, Christophe Galtier a tenu à défendre son joueur et comprend son départ précipité du stade.

« Déjà quand il est sorti, il était très frustré et très en colère. Je peux comprendre qu’il soit rentré directement chez lui. Il a pris sa douche, il est rentré pour évacuer rapidement auprès de ses proches dans sa maison, sa frustration et la colère qu’il pouvait avoir. Il avait à coeur de jouer ces deux matchs. De jouer contre Strasbourg même s’il n’avait pas eu beaucoup de séances (d’entraînement). Il avait à coeur d’être présent pour le choc qui allait y avoir dimanche soir. Évidemment qu’il est frustré et en colère. » Christophe Galtier au micro de Prime Video