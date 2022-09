Après sa victoire en Ligue des champions face à la Juventus Turin (2-1), le PSG va poursuivre son marathon de matches. En effet, les joueurs de Christophe Galtier ont retrouvé le chemin de l’entraînement ce jeudi afin de préparer la réception du Stade Brestois 29 ce samedi (17h sur Prime Video), à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1. Si les Rouge & Bleu auront pour objectif de conserver leur fauteuil de leader, en face, les Brestois voudront sortir de la zone de relégation (17e, les quatre derniers du championnat descendent en fin de saison en raison du passage de la Ligue 1 à 18 clubs).

« C’est une équipe avec des grands joueurs, de grandes qualités »

Et à deux jours de cette rencontre, l’entraîneur du SB29, Michel Der Zakarian, s’est présenté en conférence de presse pour évoquer cette confrontation face au PSG, dans des propos rapportés par Ouest-France. « Contre Paris, tu joues une grosse équipe qui broie tout. À nous de répondre présent en terme de performance. C’est une équipe avec des grands joueurs, de grandes qualités, ils sont en haut de l’affiche pour gagner la Ligue des champions, c’est leur objectif et retrouver de l’allant en championnat. On voit qu’ils sont concernés. Il y a la technique qu’il faut. Ils ont 4 jours de récupération. Qui que ce soit que Christophe Galtier aligne, ce sont des joueurs de qualité (…) Je ne sais pas si les joueurs sont excités de jouer Paris mais le groupe est bien, s’entraîne bien. L’idée est de réitérer le match que l’on a fait contre Marseille (1-1). Il y avait eu, à mes yeux, un relâchement après la victoire face à Angers (3-1). »

Pour cette rencontre, Michel Der Zakarian ne pourra pas compter sur Steve Mounié, Romain Del Castillo et Jérémy Le Douaron. À l’inverse, le latéral droit, Noah Fadiga, fera son retour dans le groupe.