Après deux victoires et un nul, le PSG retrouve la Ligue des Champions demain soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1) avec la réception du Benfica dans pour le compte de la quatrième journée de la phase de poules. À la veille de cette rencontre, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse au côté de Vitinha. Extraits choisis…

Le système de jeu

« Il y a tout d’abord l’analyse du match aller, de quelle manière Benfica a pu nous mettre en difficulté. Est-ce que les choses ont été bien faites tactiquement, dans tous les secteurs. Il faut savoir quel est l’état des uns et des autres sur un plan physique. Se dire, si on enlève un joueur de derrière et qu’on le met un cran plus haut. Il y a toute cette analyse-là qui est faite, par rapport aux erreurs qu’on a pu commettre. Oui, il y a toujours une réflexion pour savoir si on va changer d’organisation lors des prochains matches.«

Une semaine importante pour le PSG

« Toutes les semaines sont importantes au PSG. Il y a cette double confrontation contre Benfica et il arrive un match très attendu dimanche contre Marseille. Mais la semaine d’après et la suivante seront aussi importantes. Le PSG a l’ambition de remporter tous les matches. On ne va pas calculer sur les priorités. Il faut tenir compte de l’état de forme des joueurs, sachant que certains blessés reviendront dans peu de temps.«

La blessure de Lionel Messi

« Messi a senti une gêne au mollet lors du premier match contre Benfica. Il pensait pouvoir participer au match de demain, mais finalement, il est limite. Il va mieux mais il a encore cette sensation désagréable. Il a préféré s’abstenir. On verra l’évolution mais il est fort probable qu’il soit présent contre Marseille.«

L’importance de Messi dans le jeu du PSG

« On connaît l’importance de Leo dans notre jeu, son état de forme et la connexion qu’il peut avoir avec les autres joueurs. On ne peut pas se réjouir de son absence. Mais il faudra trouver d’autres situations, d’autres connexions pour amener le danger sur la défense portugaise.«

La relation technique Mbappé-Neymar

« La relation entre Ney et Kylian existe vraiment. Il faut qu’on puisse avoir aussi d’autres variétés dans le jeu, sinon c’est plus facile pour l’adversaire de nous bloquer. Quand Leo est présent, il revient beaucoup à l’intérieur, ça fait que notre attaque peut pencher à gauche. On a travaillé sur une répartition des positions. La relation entre Ney et Kylian existe depuis cinq ans. On a souvent vu Ney passeur pour Kylian. »

Le rôle de pivot de Mbappé

« Oui, évidemment, il y a la réaction de Kylian après son match. C’est une réaction à chaud, de frustration par rapport au résultat et à ce match très engagé. J’ai beaucoup parlé avec Kylian en début de saison. J’ai été très attentif à sa déclaration en équipe de France où il se sent plus à l’aise dans l’animation des Bleus. Je ne sais pas ce qui a été dit à Kylian avant que j’arrive mais nous avons souvent discuté durant l’été pour chercher un autre attaquant, avec un autre profil, pour permettre à Kylian d’évoluer le plus souvent dans sa zone préférentielle. Ce joueur n’est pas arrivé. On a d’autres joueurs, de classe mondiale. Ney et Leo ont une vraie relation avec Kylian. Mais il se retrouve quelques fois dans l’axe, comme un pivot. Il est intelligent et capable d’adapter ses déplacements en fonction d’une organisation. On en a parlé longuement hier, on a échangé sur ses attentes.«

Ses échanges avec Mbappé

« Kylian est déjà à onze buts. Je sais qu’il en marquera encore beaucoup. Il ne devait pas jouer à Reims, il était malade. Mais Messi était absent et Ney incertain. Kylian a joué malade, fatigué, dans un match qui a rapidement pas très bien tourné pour nous. Donc il y a eu sa réaction. Ce sont des discussions que nous avons souvent avec Kylian. J’échange beaucoup avec lui pour essayer de le rassurer. Nous sommes très sensibles à ses remarques parce que c’est un joueur très important.«