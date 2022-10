Le PSG a surclassé le Maccabi Haïfa ce soir (7-2) pour s’offrir la qualification aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une victoire lors de laquelle la MNM a encore une fois brillé. Christophe Galtier a encensé ses trois attaquants, auteur d’une partie XXL.

« Le plaisir on l’a après quand on est qualifié. Mais voilà, maintenir une exigence mais aussi maintenir cette envie de jouer les uns pour les autres et que tout le monde puisse briller dans cette équipe, souligne le coach du PSG pour Canal Plus Foot. Le changement de système avec Mbappé qui a plus de liberté ? Oui, on a beaucoup échangé avec Kylian, mais aussi la disposition de Leo et celle de Ney. Mais il fallait automatiquement changer de système pour avoir trois milieux de terrain. On s’aperçoit que dans cette animation-là, nos latéraux, et notamment Hakimi, ont beaucoup participé et notamment en venant de loin pour Hakimi. Évidemment, Kylian est dans sa zone préférentielle mais la connexion entre les trois ce soir a été exceptionnelle. »