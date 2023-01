Le PSG s’est imposé contre Angers ce soir (2-0) dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Une nouvelle fois titulaire dans le couloir droit des Rouge & Bleu, Nordi Mukiele a délivré deux passes décisives. Une nouvelle bonne performance pour l’international français (noté 6,5 par la rédaction de CS), qui va poser des problèmes à son coach, Christophe Galtier, au moment de choisir entre lui et Achraf Hakimi pour le poste de latéral droit. À l’issue de la rencontre, il s’est présenté en zone mixte. Extraits choisis…

Ses deux passes décisives

« Un match à deux passes décisives ? Ça ne m’était pas arrivé depuis mon dernier match à Leipzig. Je suis très content d’avoir aidé l’équipe. Ce sont mes deux premières en match officiel avec Paris, je suis très content parce que l’on gagne le match. Le plus important pour moi, c’est aussi la clean-sheet. Contre Lens, on en avait pris trois, contre Châteauroux, un. Pour une défense, ce n’est jamais bon. Mais voilà, on repart avec trois points, on ne prend pas de but et c’est le plus important ce soir.«

Mettre la pression sur Hakimi ?

« Je ne suis pas focalisé là-dessus. Moi, j’essaye de faire mes matches, peu importe où je joue, dans l’axe ou à droite. Aujourd’hui, on sait tous qu’Achraf est un très bon joueur. Je suis là pour aider l’équipe, faire mes matches quand le coach fait appel à moi. Aujourd’hui je l’ai fait et je suis très content.«

Son apport offensif

« Aujourd’hui, on a joué dans un système différent, à cinq. Il fallait que j’apporte offensivement et défensivement. J’ai réussi à le faire offensivement et je suis très content. De match en match, je prends encore plus de confiance et beaucoup plus de risques. […]On sait les qualités que l’on a devant. Moi, j’essaye juste d’apporter ce que je peux apporter. »

Une passe décisive pour Lionel Messi

« Je suis content d’avoir fait une passe décisive à Leo, surtout qu’il vient de revenir de la Coupe du monde. Lui offrir une passe décisive, c’est une bonne chose pour moi. Je le sens bien. Il est content. Il était déjà content avant la Coupe du monde. Là, il l’est beaucoup plus parce qu’il l’a gagné. Avoir un Leo heureux, c’est une très bonne chose pour l’équipe et j’espère qu’il continuera à l’être parce que ça va nous aider jusqu’à la fin de la saison. »

Ses objectifs pour la suite de la saison

« Être bon, aider mes coéquipiers. J’espère que je vais continuer comme je le fais depuis le début du retour du championnat. »

Pour PSG TV, Nordi Mukiele a détaillé ses deux passes décisives du soir. « Sur la première, j’avais dis à Hugo avant le match qu’il reste dans l’axe, puisque pour les centres on a besoin d’un joueur au centre. J’ai eu la chance de lui mettre et il finit. Et pour la deuxième, sur Leo, je sais que c’est un joueur qui est techniquement très au-dessus, et j’avais juste à donner et il a fini, en plus du pied droit donc je suis très content. C’est mon sentiment, je me sens beaucoup mieux maintenant, mais ce n’est que le début, c’est à moi de continuer sur la durée. Faire deux ou trois bons matches ce n’est pas suffisant, il en faut encore beaucoup. Aider l’équipe c’est le plus important, ce sera à moi d’oublier ce match, il y a un match très important qui arrive dimanche et et il faut être focus là-dessus.«