Après la qualification du PSG en finale de la Coupe de France contre Montpellier (2-2, 5 t.a.b à 6), une phrase de Kylian Mbappé sur le titre de champion de France a fait beaucoup parler. “Si on perd le Championnat, ce sera nous qui l’aurons perdu, pas eux (Lille) qui l’auront gagné“, avait déclaré le numéro 7 parisien avant de nuancer ses propos sur son compte Instagram. “Lille fera un beau champion s’ils sont couronnés mais avec huit défaites, si nous perdons le titre, on est les seuls responsables.” Présent en conférence de presse, Christophe Galtier – l’entraîneur lillois – n’a évidemment pas échappé à une question sur les paroles de Mbappé. “Kylian est un joueur exceptionnel, il sera durant toute sa carrière exceptionnel, il gagnera en maturité tout au long de sa carrière. Mais aujourd’hui personne n’est champion, quatre équipes peuvent l’être.“

Également présent en conférence de presse, Jonathan Bamba a tenu à défendre l’international français. “C’est un faux débat. Ça a été mal perçu, mais il n’a pas voulu l’exprimer comme ça. Il a rectifié après sur les réseaux. Je ne peux rien dire dessus. On fait un très beau parcours cette saison, on est à trois défaites. Peut-être que le PSG est moins bon mais cette année, on a un grand Lille.“