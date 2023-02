Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 17 février 2023. Le recrutement estival pointé du doigt par certains cadres du vestiaire, les conseils de Kylian Mbappé analysés, Achraf Hakimi forfait face au LOSC, les raisons du premier pas de Neymar Jr et Lionel Messi vers les Ultras du PSG.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur le recrutement estival manqué du PSG. Des recrues qui ne sont pas au goût de certains cadres du vestiaire qui estiment que l’effectif s’est affaibli par rapport aux saisons précédentes. Pour rappel, l’été dernier, le club de la capitale a recruté Nordi Mukiele, Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Carlos Soler et Hugo Ekitike. À l’issue de la défaite face à l’AS Monaco, un échange tendu a eu lieu entre Luis Campos et le duo Neymar-Marquinhos. Et les deux Brésiliens reprochent notamment le mercato du conseiller sportif. « L’attitude de Neymar, samedi dernier, qui a eu des mots peu aimables à l’encontre de Vitinha et d’Hugo Ekitike pendant le match – et ce n’est pas la première fois -, peut trouver sa genèse dans cette problématique. » Mais Neymar et Marquinhos ne sont pas les seuls à pointer du doigt ce recrutement. En effet, en privé, d’autres cadres comme Lionel Messi, Presnel Kimpembe et plus généralement l’ensemble de ceux présents au club ces dernières années sont sur la même longueur d’onde.

« Le sujet alimente régulièrement leur conversation et ils font tous le même constat : l’effectif s’est affaibli », précise L’E. « Ils ne comprennent pas pourquoi le PSG a laissé filer Paredes, Idrissa Gueye voire Julian Draxler pour recruter Vitinha, Fabian Ruiz et Carlos Soler, même si ce dernier est un peu mieux perçu que les deux autres », déclare un intime du camp des Loges. Certains se demandent comme le board parisien a pu dépenser 37M€ pour Hugo Ekitike, promis à un rôle de remplaçant, alors qu’il possédait Arnaud Kalimuendo. Le Titi possédait un profil qui correspond davantage au besoin de la profondeur de jeu. Autre point souligné par les cadres, l’absence de recrutement d’un défenseur central. « Les anciens se demandent comment le PSG n’a pas réussi à en recruter un lors de deux périodes de mercato. » Même si Luis Campos doit composer avec la contrainte du fair-play financier, 120M€ ont été dépensés lors du mercato estival sans l’arrivée d’un défenseur central.

🚨 | Après le match, Kylian Mbappé a pris la parole dans le vestiaire, en tenant un discours de patron ! Il a parlé sans filtre à ses partenaires pour les motiver en vue du match retour 🌟🇫🇷



📲 @Santi_J_FM pic.twitter.com/Ypjlmrxz7a — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 15, 2023

De son côté, Le Parisien revient sur les propos de Kylian Mbappé à l’issue de la défaite face au Bayern Munich : « Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé, que chacun dorme bien, mange bien. » À cette occasion, le quotidien francilien a demandé son avis à Jean-Bernard Fabre, docteur en physiologie, spécialisé dans le mécanisme de la fatigue et directeur de centres de recherche et d’expertise : « Normalement, il n’a pas besoin de dire ça. Ça me paraît complètement fou. C’est une sortie très forte je trouve. Ça montre aussi à quel point il est compétiteur. Je pense que si lui fait les efforts et qu’il voit que culturellement les mecs autour ne les font pas, ça doit le rendre fou (…) La récupération à court terme, c’est bien s’hydrater tout de suite. Ensuite, il y a les apports énergétiques dans les heures qui suivent les matchs. C’est le fameux bien manger. La base c’est quand même d’avoir des repas équilibrés, avec une quantité suffisante de protéines pour permettre aux muscles de se renforcer, se reconstruire. »

Mais le récent écart réalisé par Neymar Jr (partie de poker suivi d’un fast-food le soir), ne va pas avoir de répercussion sur le joueur : « Au niveau physiologique, ce n’est pas parce que vous faites un petit écart un soir que ça va changer votre vie. En revanche, quand on est à ce niveau de très haute performance on va chercher les gains marginaux. Une addition de tout petits détails peut-être insignifiants peut faire une différence. Ça joue aussi dans le cadre de la prévention de la blessure. Déjà quand vous faites tout ce qu’il faut, comme il faut, il peut vous arriver un petit souci. Alors si vous ne faites pas tout ce qu’il faut, comme il faut, vous augmentez les risques qu’il vous arrive quelque chose. »

Dans le quotidien francilien, il est également question de la présence de Neymar Jr et Lionel Messi au pied du Virage Auteuil après la défaite face au Bayern Munich. Un fait rare car depuis l’élimination face au Real Madrid la saison passée, les deux joueurs avaient pris l’habitude de ne pas aller saluer les supporters. Conspués par le CUP après ce revers face aux Madrilènes, ils étaient considérés comme en partie responsables de cette élimination. Pour Neymar, la rupture remonte même à l’été 2019, au moment de ses envies de départ. Mais comment expliquer ce changement de situation perçu ce mercredi ? « Pour le CUP, Messi et Neymar, les instants précédant le voyage à Marseille en Coupe de France ont été les plus bénéfiques. » Juste avant le déplacement à Marseille en Coupe de France le 8 février dernier, le Collectif Ultras Paris était venu encourager l’ensemble de l’effectif, y compris les deux Sud-Américains, « ce qu’ils ont noté et apprécié. » Ils ont également remarqué le beau tifo déployé avant le match face aux Bavarois. « Chez les proches de l’Argentin, on ne cesse de répéter que le numéro 30 trouve les fans ‘incroyables’. Et il semble que l’incompréhension de l’an dernier soit définitivement oubliée », rapporte LP. Ainsi, un pas en avant a été réalisé par toutes les parties afin d’instaurer l’union sacrée jusqu’au match retour.

Enfin, Le Parisien donne des nouvelles d’Achraf Hakimi. Sorti à la pause face au Bayern Munich, le Marocain ne souffre d’aucune lésion mais seulement d’une douleur à une cuisse, la même que lors de la Coupe du monde. « Au programme pour lui : du repos et du travail de récupération dans les prochains jours. » Ainsi, il devrait manquer la réception du LOSC ce dimanche (13h sur Canal Plus Foot et Prime Video). « L’espoir de Hakimi est de récupérer pour retrouver les terrains contre l’OM, le 26 février. »