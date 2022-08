Le PSG a fait le show ce samedi soir face au MHSC notamment grâce à un grand Neymar (5-2, deuxième journée de Ligue 1). Grâce à ce succès, les Rouge et Bleu valide leur très bon début de saison avec des scores très larges. Au sortir de cette rencontre, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour lui d’évoquer de nombreux sujets : Neymar, Kylian Mbappé, la défense, l’exigence du 3-4-3…

Les pénaltys

« Ce que je peux vous dire, c’est que les choses ont été respectées sur le terrain. Kylian Mbappéen un et Neyen deux. Kyliana tiré le premier. Après le fait que le gardien l’est arrêté, je trouve ça assez logique que ce soit le deuxième tireur, à savoir Neymar, qui le tire. L’ordre a été respecté. »

Les deux buts encaissés

« Je les ai senti venir. J’ai senti que l’équipe avait un coup de moins bien. Il y a aussi des raisons. Il faisait très chaud, les joueurs ne sont pas non plus encore à 100% de leurs capacités. On a exercé une très grosse pression, une très grosse réaction à la perte du ballon. On a concédé quasiment aucune occasion. Sur un peu de relâchement, cela a donné des possibilités à l’adversaire. C’est sûr que ce n’est jamais plaisant de prendre des buts. Mais il faut encore travailler. Je suis, dans l’ensemble, satisfait de la prestation de l’équipe qui s’est créée beaucoup de situations. À mes yeux, c’est une belle victoire. «

L’attitude de Kylian Mbappé

« C’était lié au match. La dernière fois qu’il a joué, c’était trente minutes et il y a trois semaines lors de la tournée au Japon. automatiquement, il n’est pas au point physiquement par rapport à ses partenaires. C’est ce profil de joueurs compétiteurs. Il faut qu’il retrouve ses marques et sa justesse. Au fur et à mesure du match, cela s’est amélioré. Je l’ai fait jouer plus que je l’avais prévu parce qu’on entre dans la compétition et il veut y être. Il a pu jouer plus que ce que je pensais. »

La courte entrée d’Hugo Ekitike

« C’était sa première apparition. Je pensais qu’il restait un peu plus de temps de jeu que cela (rire). C’était sa première au Parc des Princes, c’est une recrue. C’était important qu’il rentre, de prendre ses repères et qu’il participe à cette belle victoire, comme les autres recrues. Évidemment qu’il n’est pas satisfait des deux trois minutes qu’il a joué, il va en demander plus. »

Leandro Paredes

« Je ne peux pas faire entrer tout le monde. La situation de Leandron’est pas du tout la même que celle de Mauro. Je sais que Leandroest sollicité, mais il est avec nous et il a joué durant la préparation. Je l’ai fait entrer parce que Vitinhaavait pris un carton jaune. J’estimais qu’il avait fait aussi une bonne entrée à Clermont. Maintenant, à savoir ce qu’il va se passer d’ici à la fin du mercato, je ne sais pas. C’est comme dans tous les grands clubs, il y a des discussions. Je sais qu’il veut avoir beaucoup de temps de jeu. C’est un très bon joueur. Il y a de la concurrence, mais pour l’instant, dès qu’il entre, il est performant. »

Neymar

« Il y a des choses qui se sont dites par rapport à la saison dernière, je ne ferai pas de commentaire. Concernant Neymar, depuis le 4 juillet, il est irréprochable.. Il se comporte bien, il est arrivé prêt. Il s’est bien préparé. Il est très performant dans tous les matches. Il est heureux dans le jeu et il joue pour ses partenaires. Il est opportuniste pour marquer les buts. Il travaille bien pour l’équipe et dans ce système il faut bien travailler pour l’équipe. Quant à savoir ce qu’il va se passer d’ici la fin du mercato… Il y a ce qui s’écrit, moi je le vois. Aujourd’hui, tout le monde est satisfait de Neymar par rapport à son investissement et à ses prestations surtout. »

L’agacement de Kylian Mbappé ?

« Ce sont des joueurs de très haut niveau avec de la personnalité, du caractère. Il y a eu cette course en fin de première période où il arrête sa course. Il aurait voulu recevoir le ballon de Vitinha. Mais Vitinha a fait un autre choix parce qu’il y avait un partenaire dans une meilleure position. Il a du retard dans la préparation collective. Il a aussi été gêné par une petite douleur aux adducteurs après sa suspension face à Nantes. Il est un peu court physiquement. Forcément, quand on rate des enchaînement, des contrôle, on s’agace »

Ce qu’il demande à Neymar

« Qu’il doit travailler pour l’équipe. On sait que c’est un joueur talentueux, de classe mondiale. Il fait partie des meilleurs et quand il est bien physiquement, bien dans sa tête et qu’il travaille pour l’équipe, il est évidemment très performant. Il faut de l’équilibre dans ce système. Il répond présent. Il faut être exigeant défensivement, à la perte du ballon aussi. Après, collectivement, il sait jouer avec ses partenaires. »