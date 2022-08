Renato Sanches revient sur sa première avec le PSG

Cet été, Renato Sanches a rallié les rangs du PSG pour une somme estimée à environ 15 millions d’euros. Pour la première fois dans le groupe rouge et bleu lors de la réception de Montpellier ce samedi (5-2, 2e journée de Ligue 1), l’ancien lillois s’est fait remarquer. En effet, pour sa première apparition devant son public, il s’est offert un but express. L’international portugais est revenu, pour PSG TV, sur ce grand moment.

« Je me sens très bien après cette soirée. J’ai joué mon premier match ici, je suis trop content, et j’ai marqué mon but, je suis heureux. Sur le but, Marquinhos me dit monte, monte, après j’ai fait la course, Nuno m’a donné le ballon, j’ai frappé, et ça a fait but ! C’était beaucoup d’émotion. On a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de qualités, et je pense qu’on va faire une bonne saison cette année. »