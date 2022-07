Nuno Mendes, surfer sur la vague jusqu’au Qatar

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2021, Nuno Mendes a su se faire une place dans le vestiaire, sur le terrain, et surtout dans les cœurs parisiens. Officiellement engagé avec le PSG jusqu’en 2026 à l’issue de sa première année en Rouge & Bleu en prêt, le latéral gauche va entamer la saison 2022-2023 avec la tunique Rouge & Bleu sur les épaules, mais aussi la pression sur les épaules de confirmer des premiers pas réussi sous les cieux parisiens. Une saison en club qui sera obstruée par la Coupe du Monde. En effet, tout est en place pour la Coupe du Monde 2022, la plus prestigieuse des compétitions de football se tiendra au Qatar du 21 novembre au 18 décembre prochain. Une compétition à laquelle devrait prendre part Nuno Mendes du haut de ses 20 ans avec le Portugal. Pour la première fois de sa carrière, le numéro 25 du PSG disputera une compétition internationale avec sa sélection. Pour l’occasion, il devra se défaire en phase de poule du Ghana, de l’Uruguay, et de la Corée du Sud.

Un statut à parfaire

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Nuno Mendes a disputé 37 rencontres. Celui qui a su profiter des pépins physiques de son concurrent direct qu’est Juan Bernat, a donné raison à tous les observateurs du football qui ont parié sur lui. Arrivée lors de ce qu’on appel le « mercato XXL » au milieu de Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos ou encore Achraf Hakimi, l’international portugais s’est fait sa place sur la pointe des pieds. Celui qui affirmait récemment sur le site officiel du club vouloir « gagner des titres et être heureux au Paris Saint-Germain » devra surfer sur la vague afin d’arriver au Qatar dans la meilleure des formes, et ainsi confirmer son statut sur l’échiquier du football européen. C’est à l’occasion de cette Coupe du Monde 2022 que Nuno Mendes devra et pourra briller sous les yeux de tous afin de devenir une référence à son poste, et continuer son aventure au Paris Saint-Germain avec un statut plus changé.