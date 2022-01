PSG / OL : les compositions officielles

Ce samedi après-midi (14h sur Eurosport 2), un choc aura lieu – au Stade Georges-Lefèvre – entre les Féminines du PSG et l’Olympique Lyonnais à l’occasion des huitièmes de finale de Coupe de France. Après leur lourde défaite en championnat le 14 novembre dernier (1-6) en pleine affaire Kheira Hamraoui, les Parisiennes voudront prendre une revanche et se qualifier pour la suite de la compétition.

Pour cette rencontre, Didier Ollé-Nicolle a mis son équipe-type avec la présence de Kheira Hamraoui dans l’entrejeu, aux côtés de Sara Däbritz et Grace Geyoro. Le trio offensif Sandy Baltimore, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani est aligné. En face, Sonia Bompastor a également aligné son équipe dans une formation en 4-3-3. À noter les titularisations des anciennes Parisiennes, Christiane Endler et Perle Morroni.

: Votikova – Lawrence, Ilestedt, Dudek, Karchaoui – Geyoro (c), Hamraoui, Däbritz – Diani, Katoto, Baltimore XI OL : Endler – Cayman, Buchanan, Renard, Morroni – Macario, Mbock, Bacha – Cascarino, Hegerberg, Le Sommer Remplaçantes : Holmgren, Sombath, Horan, Marozsan, Laurent, Malard

