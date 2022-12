Gameiro : « C’est toujours sympa de jouer contre le PSG »

Le PSG affronte ce soir (21 heures, Canal Plus Foot 360) Strasbourg dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Un match particulier pour Kevin Gameiro, qui va retrouver son ancien club (2011-2013) et équipe de cœur.

C’est le grand jour, le PSG retrouve le chemin des terrains avec la réception de Strasbourg – au Parc des Princes – pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle Christophe Galtier pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Ce n’est pas le cas pour Julien Stéphan, qui déplore pas moins de sept absences (6 blessés, 1 suspendu) dont celle de Colin Dagba. De retour en Alsace, dans son club formateur, depuis l’été 2021, Kevin Gameiro sera bien présent sur la pelouse du Parc des Princes pour y défier son ancien club (2011-2013, 77 matches, 23 buts, 4 passes décisives). L’attaquant (35 ans) estime qu’il n’y a pas de bons moments pour affronter les Rouge & Bleu dans une interview accordée au Parisien.

« Cette équipe du PSG est très forte techniquement »

« Je ne sais pas s’il y a des bons moments pour prendre le PSG. Même quand les stars ne sont pas là, il y a toujours des joueurs derrière qui veulent marquer et qui ont la dalle. C’est un match de reprise important pour eux et pour nous. Il faut bien l’aborder pour repartir sur de bonnes bases. C’est toujours sympa de jouer contre le PSG même si on sait que c’est compliqué et difficile. Il faut prendre le match comme il vient et se préparer à souffrir tout en continuant à essayer de créer du jeu. Cette équipe de Paris est très forte techniquement mais on sait qu’il peut y avoir des coups à jouer sur certaines actions. »

« Un kif de pouvoir se mesurer à des grands défenseurs comme Sergio Ramos »

Kevin Gameiro qui a ensuite évoque son duel avec Sergio Ramos, qu’il a beaucoup côtoyé en Espagne. « C’est un joueur physique, qui aime aller au contact. C’est un malin ! C’est un kif de pouvoir se mesurer à des grands défenseurs comme lui et de l’avoir dans le Championnat de France. C’est toujours compliqué de jouer contre lui. Il est malin, il est malin ! » Avant de louanger le Parc des Princes, son stade préféré en France. « Bien sûr que c’est mon stade préféré en France ! C’est une enceinte fermée où il y a une ferveur particulière. Depuis tout petit, j’ai rêvé d’y jouer. Ça n’a pas changé. C’est une ambiance particulière pour moi. Ce sont des souvenirs de gamin qui reviennent à la surface et qui me marqueront à la vie. Je pense à Marco Simone, Pedro Miguel Pauleta, Jay-Jay Okocha, Amara Simba…«

« Depuis tout petit, c’est mon club et ça restera mon club »

L’ancien attaquant du PSG qui explique enfin être toujours attaché au Rouge & Bleu. « Je l’ai toujours dit et je ne l’ai jamais caché, mon rêve était de fouler cette pelouse. Que ce soit en tant que joueur du PSG ou en tant que visiteur. J’ai eu la chance de disputer mon premier match pro au Parc et d’y jouer 20 minutes. Ce sont des signes qui ne trompent pas (rires). Il y a eu des hauts et des bas quand j’y ai joué. Je ne regretterai jamais d’avoir signé au PSG, même si ça ne s’est pas passé comme je l’aurais voulu. Depuis tout petit, c’est mon club et ça restera mon club. Mais quand j’ai un autre maillot, c’est différent par contre ! »