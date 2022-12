PSG / Strasbourg : le groupe convoqué par Julien Stephan

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus Sport 360), le PSG retrouve la compétition avec la réception du RC Strasbourg, à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1. Et pour ce déplacement à Paris, le coach du RCSA, Julien Stephan, a convoqué un groupe de 20 joueurs.

C’est le jour J. Un mois et demi après son dernier match face à l’AJ Auxerre (5-0), le 13 novembre dernier, le PSG retrouve la compétition ce mercredi avec la réception du RC Strasbourg, 19e au classement. Et pour cette rencontre, le coach parisien, Christophe Galtier, pourra compter sur un groupe quasi au complet avec notamment les présences de ses Mondialistes comme Marquinhos, Kylian Mbappé ou encore Neymar Jr. En face, le club alsacien voyage à Paris avec un groupe diminué.

Gameiro de retour au Parc des Princes

En effet, le Racing doit composer sans sept joueurs : Eiji Kawashima, Colin Dagba, Thomas Delaine, Maxime Le Marchand, Dimitri Liénard, Nordine Kandil, blessé, et Ronaël Pierre-Gabriel, suspendu. Mais le club alsacien pourra compter sur son international ghanéen, Alexander Djiku. De plus, Julien Stéphan possède une belle attaque sur le papier avec les présences de Lebo Mothiba, Habib Diallo, Ludovic Ajorque et de Kevin Gameiro. L’ancien Parisien (2011-2013) retrouvera donc le Parc des Princes. La saison passée, il avait marqué deux buts face à son ancienne formation (4-2 au Parc des Princes et 3-3 à la Meinau). À noter que Tom Saettel et Franci Bouebari connaissent leur première apparition de la saison dans le groupe alsacien.

Le groupe du RC Strasbourg

Gardiens (2) : Matz Sels, Robin Risser

: Matz Sels, Robin Risser Défenseurs (7) : Karol Fila, Lucas Perrin, Gerzino Nyamsi, Alexander Djiku, Ismaël Doukouré, Franci Bouebari, Antoine Nuss

: Karol Fila, Lucas Perrin, Gerzino Nyamsi, Alexander Djiku, Ismaël Doukouré, Franci Bouebari, Antoine Nuss Milieux (6) : Jean-Eudes Aholou, Adrien Thomasson, Sanjin Prcic, Jeanricner Bellegarde, Habib Diarra, Ibrahima Sissoko

: Jean-Eudes Aholou, Adrien Thomasson, Sanjin Prcic, Jeanricner Bellegarde, Habib Diarra, Ibrahima Sissoko Attaquants (5) : Kévin Gameiro, Lebo Mothiba, Habib Diallo, Ludovic Ajorque, Tom Saettel

XI probable du RC Strasbourg (L’Equipe) : Sels – Doukouré, Djiku (c), Nyamsi, Perrin (ou Fila) – Diarra, Prcic, Bellegarde – Thomasson, Ajorque, Gameiro