Gameiro : « Porter le maillot du PSG était une fierté »

Kévin Gameiro, qui a joué pendant deux ans au PSG (2011-2013), se rapproche des 100 buts en Ligue 1. Il s’est souvenu de son premier but avec les Rouge & Bleu, son club de cœur.

Kévin Gameiro est l’un des meilleurs attaquants de la Ligue 1. En championnat de France, il a connu trois clubs, Strasbourg, le FC Lorient et le PSG. Après, il a rejoint l’Espagne où il a joué pour trois clubs, le Séville FC, l’Atlético de Madrid et Valence. De retour à Strasbourg depuis 2021, l’international français se rapproche de la barre symbolique des 100 buts en Ligue 1. Dans une interview accordée à l’Equipe, Kévin Gameiro a évoqué ce but, en se remémorant ses buts marquants en championnat de France. Et il est revenu sur sa première réalisation sous le maillot du PSG, son club de cœur.

« C’est un kif parce que le PSG est mon club de toujours »

« C’était à Rennes, non (le 13 août 2011, 1-1) ? Je coupe au premier poteau sur une passe de Jérémy Ménez. Porter ce maillot était une fierté. C’est un kif parce que le PSG est mon club de toujours. Quand j’étais petit, j’étais fan de Marco Simone. Je me souviens d’un match de Paris où les supporters scandaient son nom et j’avais dit à ma mère : « Un jour, tu verras, ils scanderont le mien (il rit). » Simone avait de l’allure. Quand il jouait, il avait des languettes qui allaient jusqu’au bout des pieds et qui claquaient quand tu courais. J’avais les mêmes chaussures, j’essayais de reproduire ce que je voyais à la télé ! »

« Je ne retiens que du positif de mon expérience au PSG«

Kévin Gameiro est aussi revenu sur la saison 2012-2013 du PSG, celle du premier titre de champion de France sous l’ère QSI. « Ce qui me vient en tête tout de suite sur la saison 2012-2013, c’est mon doublé contre Sochaux (2-0, le 29 septembre 2012). La veille, (Zlatan) Ibrahimovic vient me voir à la fin de l’entraînement et me dit : « Demain, tu vas marquer deux buts. Mais moi, je vais en mettre quatre. » Je me suis dit : « Il est costaud le mec ! » Au final, j’en ai mis deux et lui aucun. Mais je ne suis pas allé le voir pour lui dire qu’il n’avait pas marqué, il me faisait peur à cette époque (il rit). Plus globalement, quand tu vois arriver les Ibra, Thiago Silva, tu te dis que c’est un autre monde, un autre niveau. Mais moi, j’avais cette revanche et je voulais prouver que malgré mon temps de jeu limité, je pouvais marquer des buts. Je ne retiens que du positif de mon expérience au PSG. Comme le fait d’avoir remporté le premier titre de champion du club depuis 1994. »