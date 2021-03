Gasset : “Kimpembe et Marquinhos sont au sommet de leur art”

Le PSG possède une très belle et performante défense centrale en la personne de Marquinhos et Presnel Kimpembe. Les deux joueurs sont des titulaires indiscutables et se ratent très rarement. Jean-Louis Gasset, entraîneur de Bordeaux et ancien adjoint de Laurent Blanc au PSG (2013-2016), connaît très bien les deux joueurs. Pour le Parisien il s’est montré dithyrambique.

“On vient de les jouer, on avait l’impression qu’on pouvait marquer un but, mais quand l’action arrivait à eux, ils nous arrêtaient. Avec le gardien Keylor Navas, ils forment une fondation de maison très solide. Ils sont tous les deux au sommet de leur art, avec la complémentarité en plus. Ils jouent, ils ne se regardent même pas. L’un coupe, l’autre ferme, c’est beau de les observer, s’enflamme Gasset. Ils sont tous les deux libéros et stoppeurs. C’est ça, une grande charnière centrale : les deux peuvent relancer et battre une ligne à la première passe. Je trouve que Presnel a encore durci et épuré son style de jeu. Marqui est plus dans la souplesse et l’anticipation. Il lit le jeu à merveille. C’est pour cela que l’on peut penser le mettre au milieu : il sent le football. Mentalement, ils sont costauds. Ils ne sont pas loin du parfait. Maintenant, il faut rester à ce niveau.”