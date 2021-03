Navas : “On ne peut pas donner moins qu’à l’aller”

Le PSG, qui s’est largement imposé à l’aller (1-4), doit finir le travail demain soir au Parc des Princes contre le FC Barcelone en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. À la veille de cette rencontre, Keylor Navas s’est présenté devant la presse. Extraits choisis.

Le match de demain

Navas : “On est préparés pour jouer ce genre de matches. On ne peut pas donner moins qu’à l’aller. Notre équipe est forte, et on sait contre quel adversaire on joue. À aucun moment on s’est dit qu’on était supérieurs. Il faut respecter l’adversaire, c’est comme ça qu’on gagne les matches.”

L’absence de Neymar

Navas : “Comme je dis toujours, nous voulons toujours l’équipe complète avec tous les joueurs à 100%. Nous devons affronter la situation, c’est mieux qu’il soit à 100% et qu’il revienne avec tranquillité.”

Le Barça

Navas : “Pour nous, ça ne change rien, nous avons toujours du respect pour le Barça. Nous ne sommes jamais sentis supérieurs à eux, Le respect doit être au même niveau. Je suis content de jouer ce genre de matches. C’est un privilège que nous avons et nous devons en profiter. Jouer Barcelone, c’est une grande motivation parce que c’est une grande équipe.“