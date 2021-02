Les chiffres avant DFCO / PSG

En fin d’après-midi (17h sur Canal Plus), le Dijon FCO et le PSG s’affronteront au Stade Gaston-Gérard, dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 1. En attendant les résultats de ses principaux adversaires, le PSG pourrait revenir à un point du leader lillois (58 pts) en cas de victoire. Et à quelques heures de sa rencontre face au DFCO, le club de la capitale a livré quelques statistiques, via son site internet.

Les deux équipes vont se rencontrer pour la 17ème fois en match officiel, avec un bilan largement en faveur des Rouge et Bleu : 14 victoires et 2 défaites (ces stats prennent en compte le match de Coupe de France face au FC Dijon en 1986). Cette affiche face aux Bourguignons est synonyme de nombreux buts pour les Parisiens. En 16 rencontres face au DFCO, le club de la capitale a marqué 51 buts avec “au moins un but inscrit lors des 16 matches entre les deux équipes.”

Un adversaire qui réussit bien à Kylian Mbappé. En effet, le Dijon FCO est la cible favorite de l’attaquant du PSG avec 10 buts inscrits, devant Lyon (8 buts marqués). Le numéro 7 parisien a d’ailleurs marqué “au moins un but lors des 6 dernières confrontations officielles entre les deux équipes.” Annoncé titulaire par la presse, Thilo Kehrer pourrait disputer son 50ème match en Ligue 1 avec le PSG.