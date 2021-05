Après le départ de Bruno Cheyrou du poste de directeur sportif de la section féminine du PSG en mai 2020, Leonardo avait pris en charge ce poste. Le Brésilien occupe encore ce poste un an après, en plus de celui de la section masculine. Mais selon les informations du Parisien, les Rouge & Bleu penseraient à recruter un directeur sportif pour les Féminines cet été. Et un nom ressort depuis plusieurs semaines, celui d’Ulrich Ramé. L’ancien gardien est actuellement directeur technique de Bordeaux. En ce qui concerne l’effectif, Le Parisien confirme que Christiane Endler rejoindra Lyon – libre – cet été. “Tout est désormais réglé entre la gardienne chilienne et Lyon“. Ce départ “est plus personnel que sportif“, ce qui est également le cas pour Irene Paredes. La gardienne souhaite une nouvelle aventure après quatre ans au PSG. Le quotidien francilien confirme les informations de RMC Sport sur les discussions difficiles entre le club et Perle Morroni, qui est aussi dans le viseur de Lyon “qui l’a approchée avec une offre alléchante.” Le Parisien confirme également les prochaines arrivées d’Estelle Cascarino et d’Elisa de Almeida.