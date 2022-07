Si l’actualité du PSG est occupée par la prochaine nomination de Christophe Galtier sur le banc parisien, une autre section des Rouge & Bleu connaît de grands changements lors de cette période estivale. En effet, les Féminines du PSG souhaitent entamer un renouveau dans leur projet. Ainsi, Ulrich Ramé (directeur), Sophie Perrichon (coordinatrice sportive) et Didier Ollé-Nicolle (entraîneur) vont prochainement quitter leur poste. Les deux premiers cités seront remplacés par Angelo Castellazzi et Sabrina Delannoy. Concernant le poste d’entraîneur, deux noms reviennent avec insistance ces dernières semaines : Gérard Prêcheur et Bernard Mendy.

Angelo Castellazzi s’est entretenu avec Bernard Mendy

L’ancien latéral du PSG était déjà présent dans le staff technique (entraîneur adjoint) et fait désormais partie des candidats pour le poste d’entraîneur de la section féminine. En effet, comme le rapporte RMC Sport, « Bernard Mendy a rencontré ce lundi Angelo Castellazzi. » Les deux hommes étaient présents à la Factory, comme nous vous l’avons relayé sur nos réseaux sociaux (voir tweet ci-dessous). Ainsi, Bernard Mendy fait partie des candidats pour occuper ce poste, qui est vacant depuis quelques semaines. L’ancien international français « a l’avantage d’être très apprécié des joueuses. » Après une saison 2021-2022 mouvementée malgré une Coupe de France remportée, le PSG cherche de la stabilité. Et, les championnes de France 2021 pourront compter sur Marie-Antoinette Katoto qui a prolongé son contrat jusqu’en 2025.