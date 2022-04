Demain après-midi (17 heures), les Féminines du PSG se déplacent à Lyon dans le cadre de la demi-finale aller de l’UEFA Women’s Champions League. Depuis le début de la saison, Grace Geyoro a hérité du brassard de capitaine. La milieu de terrain parisienne est revenue sur ce nouveau rôle dans une interview accordée à l’Equipe.

« Au départ, ce n’était pas évident. J’ai toujours aimé parler, mais quand on te donne ce rôle pour de vrai, ça fait quelque chose. C’était un truc assez incroyable. Ce n’était pas facile à gérer non plus, il faut être un exemple sur le terrain, en dehors, tout le temps. J’ai essayé de puiser ce que j’ai vu chez les anciennes capitaines. Je suis encore en apprentissage, mais ce rôle me plaît. C’est quelque chose que j’avais en moi naturellement. «

La capitaine du PSG qui s’est ensuite penché sur le match contre L’OL, avec un rapport de force qui a changé entre les deux équipes.

« Le duel contre Lyon en Ligue des Champions la saison dernière (0-1, 2-1 en quart) était exceptionnel. C’est à partir de ce moment-là que je me suis dit que le PSG avait passé un cap. Avant, ces matches, on ne les gérait pas de la même manière. On l’a encore vu contre le Bayern. Il y a des signes forts, on sait quoi faire même quand ça va mal. On est prête à décrocher ce titre. Il n’y a plus de peur contre Lyon, non.«

Grace Geyoro a enfin dévoilé le secret du PSG pour ne plus s’écrouler dans les gros matches.

« La force mentale. Contre le Bayern, on était K-O, on n’arrivait pas à développer ce que l’on voulait, c’était perturbant psychologiquement. J’ai eu des mots assez forts, j’ai vu dans le regard des filles que je les poussais jusqu’à tomber par terre. Mais je ne sais pas expliquer réellement ce qu’il s’est passé pendant la prolongation. Les entrantes ont apporté un plus, mais c’est dans les têtes que l’on a fait la différence. Et puis voir le Parc comme ça pour nous, c’était incroyable. Je ne pensais pas vivre ça un jour. »