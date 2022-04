PSG / RCL – Le groupe parisien avec les retours de Messi, Verratti et Neymar

Le PSG reçoit ce soir le RC Lens (21 heures, Canal Plus Décalé) au Parc des Princes dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. Contre le 7e du championnat, les Rouge & Bleu peuvent s’adjuger le titre de champion de France en cas de victoire ou de match nul. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pourra compter sur le retour d’un certain nombre de ses tauliers.

Très en forme sur ses derniers matches avec le PSG (6 buts, 1 passe décisive), Neymar est de retour après avoir purgé un match de suspension contre Angers. Lionel Messi (inflammation tendon d’Achille gauche), Marco Verratti (contusion et un épanchement du genou gauche) et Presnel Kimpembe (genou droit) sont aussi de retour. Malgré ces retour, l’entraîneur argentin a décidé à faire appel de nouveau à des titis dont Xavi Simons et El Chadaille Bitshiabu.

Le groupe du PSG

(8) : Danilo Pereira, Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye, Eric Junior Dina Ebimbe, Xavi Simons, Marco Verratti, Ander Herrera Attaquants (4) : Kylian Mbappé, Neymar Jr, Angel Di Maria, Leo Messi

Rappel du point médical du PSG

a repris la course après son arthroscopie du genou pour une régularisation méniscale. Leandro Paredes poursuit sa rééducation après la prise en charge chirurgicale de sa pubalgie.