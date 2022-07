Grace Geyoro a réalisé un très grand match hier soir avec l’Equipe de France contre l’Italie (5-1). La capitaine du PSG a été élue joueuse de la rencontre grâce notamment à son triplé. Joueuse importante du onze de Corinne Diacre, la milieu de terrain a pris une nouvelle dimension dans son club avec le brassard sur le bras. Un rôle qui a déclenché quelque chose en elle.

Ses proches heureux de son rôle important au PSG

« Quand on m’a donné le brassard, ça m’a forcée à sortir ce que j’avais au fond de moi, ça a déclenché quelque chose. Quand je vois comment j’ai pu gérer certaines situations difficiles dans le vestiaire cette année, je me dis vraiment que j’ai évolué, assure la joueuse du PSG pour L’Equipe. Le média sportif indique que « Geyoro confirme avoir eu des doutes quant à sa capacité à maîtriser les choses au début de l’affaire Hamraoui. Mais son rôle de tampon dans un groupe parisien divisé a été salué par tous. » Je sais que mes proches sont fiers de moi, ils regardent mon évolution et ça les rend heureux de voir le rôle très important que j’ai au PSG. Il faut que je le développe encore plus en équipe de France.«