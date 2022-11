L’équipe Féminine du PSG va jouer son troisième match de la phase de poules de l’UEFA Women’s Champions League. Les Parisiennes reçoivent les Albanaises de Vllaznia ce mercredi à 18h45. La victoire est impérative si elles veulent continuer à rêver d’une qualification en quarts de finale de la compétition.

Les Féminines du PSG ont mal débuté leur campagne européenne avec une défaite contre Chelsea (0-1) et un nul contre le Real Madrid (0-0). Troisièmes de leur groupe, les Parisiennes sont dans l’obligation de gagner pour espérer terminer dans les deux premières places du groupe. Ce mercredi après-midi (18h45), les Féminines du PSG affrontent l’adversaire le plus faible du groupe, les Albanaises de Vllaznia, qui restent sur une très lourde défaite contre Chelsea (0-8). Présente en conférence de presse, Grace Geyoro veut que son équipe montre un beau visage à domicile.

« On veut commencer le match sur les chapeaux de roues »

« On a hâte d’y être. La Women’s Champions League est très importante pour nous, et nous savons que nous avons besoin de points. On a envie de montrer une bonne image de nous. Il faut que l’on parvienne à inscrire notre premier but dans cette compétition, il nous fera beaucoup de bien. Le début de match sera important, d’autant plus que nous sommes à domicile. On va être très déterminé pour aller chercher la victoire. On veut commencer le match sur les chapeaux de roues parce qu’on a besoin de points pour la suite de la compétition.«

Prêcheur : « Un match déterminant dans la course à la qualification«

Son coach, Gérard Prêcheur, est sur la même longueur d’onde. Le PSG doit l’emporter ce soir pour ne pas hypothéquer ses chances de qualification pour la suite de la compétition. « Le match sera décisif. Si nous ne gagnons pas, alors nous n’aurons plus notre destin en main. Ce sera un match déterminant dans la course à la qualification pour les quarts de finale. Il va falloir trouver le bon équilibre. On sait que si l’on peut marquer tôt c’est mieux, mais il ne faudra pas pour autant se précipiter et perdre de la fluidité dans notre jeu offensif.«