Lors du dernier mercato estival, le PSG est parvenu à se séparer d’une vingtaine de joueurs. Si quelques ventes ont été réalisées, ce sont surtout les prêts avec option d’achat qui ont permis aux Rouge & Bleu de dégraisser massivement l’effectif, à l’image d’Abdou Diallo, actuellement au RB Leipzig.

Lors de son arrivée au PSG l’été dernier, Christophe Galtier voulait travailler avec un groupe restreint. Ainsi, la direction parisienne a négocié longuement pendant le mercato estival afin de faire partir de nombreux joueurs jugés indésirables. Si la mission a été une réussite, de nombreux joueurs ont été cédés sous la forme de prêt avec option d’achat et pourraient donc revenir dès l’été prochain à l’image d’Abdou Diallo. Afin d’arriver en forme avant le Mondial avec le Sénégal, le défenseur de 26 ans savait que son temps de jeu allait être réduit chez les Rouge & Bleu. Ainsi, l’international sénégalais a décidé de retrouver la Bundesliga en s’engageant au RB Leipzig sous la forme d’un prêt.

Pas encore de discussions pour lever l’option d’achat de Diallo

Arrivé lors du dernier jour du mercato estival au sein du club allemand, Abdou Diallo a disputé 11 matches avec sa nouvelle formation (dont 7 en tant que titulaire). Utilisé principalement en charnière centrale, le défenseur prêté par le PSG alterne entre des titularisations et un rôle de remplaçant notamment en Ligue des champions. Et prochainement son avenir devra être discuté. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Rouge & Bleu, Abdou Diallo pourrait définitivement rester au RB Leipzig. En effet, une option d’achat d’un peu plus de 20M€ est présente dans son prêt. Cependant, il n’y a pas encore de discussions entre les dirigeants allemands et leurs homologues parisiens pour lever cette option d’achat, comme le rapporte le journaliste de Sky Sport, Philipp Hinze. Le moment étant jugé inopportun en raison de la Coupe du monde au Qatar.

Récemment, Abdou Diallo s’était exprimé sur les raisons de son départ du PSG l’été dernier : « J’avais besoin d’un nouvel élan, avec un temps de jeu plus régulier. Quand tu n’as pas ça, mine de rien, c’est compliqué de performer sur le long terme, d’autant que cette Coupe du monde me tient énormément à cœur. Et puis il y a l’âge, aussi : j’ai 26 ans, je vais rentrer dans mes meilleures années, et je n’ai pas envie de les gâcher. » Les prochains mois s’annoncent donc décisifs pour Abdou Diallo avec le RB Leipzig. Troisième de Bundesliga, le club de Red Bull affrontera Manchester City en huitièmes de finale de Ligue des champions au printemps prochain.

🛑 | Il n’y a pas encore de discussions entre le #PSG et le RB Leipzig pour lever l’option d’achat d’Abdou Diallo ❌🇸🇳



📲 @philipphinze24 | @SkySportNews pic.twitter.com/Di6Vvt7frB — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 23, 2022

Statistiques 2022-2023 d’Abdou Diallo*

Bundesliga : 5 matches disputés (437 minutes) – 1 but

Ligue des champions : 5 matches disputés (224 minutes)

DFB-Pokal : 1 match disputé (90 minutes)

*Source : Transfermarkt