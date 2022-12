Gravement touché au Tibia, Georginio Wijnaldum est sur le flanc depuis l’entame de la saison en cours. Mais une éclaircie est à noter aujourd’hui pour le joueur prêté à la Roma.

Recrue phare du mercato estival du PSG 2021, Georginio Wijnaldum n’a pas su afficher un niveau convenable lors de sa première saison en terre parisienne. Conséquence de quoi, à peine un an après son arrivée, le Batave a été placé sur la liste des transferts. C’est finalement la Roma de José Mourinho qui s’est positionnée et qui a obtenu le prêt, avec option d’achat, de l’ancien joueur de Liverpool.

Un retour à la compétition en ligne de mire

Oui mais voilà, tout ne s’est pas passé comme prévu pour Gini au sein du club de la Louve, loin s’en faut. Peu après son arrivée, celui-ci s’est ainsi gravement blessé à l’entraînement. Le diagnostic ne laissait que peu de place au doute : fracture du tibia. À l’origine, du fait de quelques complications, Georginio Wijnaldum était attendu de retour à l’entraînement début 2023. Toutefois, ce jour, on a eu la belle surprise de voir le Néerlandais faire son retour plus tôt que prévu dans des photos partagées par la Roma sur ses réseaux sociaux. De quoi pouvoir espérer une seconde partie d’exercice bien plus fructueuse ? Pour rappel, l’option d’achat présente dans ce dit prêt ne peut être activée que s’il joue, à minima, la moitié des rencontres du club transalpin. Cette option d’achat est estimée à environ 8 millions d’euros. Un schéma qui semble aujourd’hui très peu probable et qui rend sa réintégration au PSG en juin prochain plus qu’envisageable…