Neymar et Marquinhos de retour à l’entraînement

À l’approche de la reprise du championnat mercredi prochain face au RC Strasbourg, le PSG retrouve peu à peu ses Mondialistes.

Après Kylian Mbappé et Achraf Hakimi mercredi, le PSG a retrouvé deux autres de ses Mondialistes ce jeudi matin. En effet, le compte Twitter des Rouge & Bleu a confirmé le retour à l’entraînement de Marquinhos et Neymar Jr. Attristés après l’élimination de la Seleção brasileira en quarts de finale de la Coupe du monde face à la Croatie (1-1, T.A.B 4-2) le 9 décembre dernier, les deux Brésiliens du PSG ont profité d’une dizaine de jours de repos et sont désormais focus sur la deuxième partie de saison 2022-2023 qui s’annonce intense. Mais l’état physique des deux Brésiliens sera surveillé de près, surtout l’attaquant de 30 ans qui a souffert d’une entorse de la cheville lors du Mondial au Qatar.

Neymar et Marquinhos aptes pour Strasbourg ?

Désormais, seul Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du monde avec l’Argentine, manque à l’appel. En effet, les Rouge & Bleu ont pu compter sur les retours de Keylor Navas, Achraf Hakimi, Vitinha, Pablo Sarabia, Carlos Soler et Kylian Mbappé cette semaine à l’entraînement. Dans moins d’une semaine, le 28 décembre prochain, le PSG retrouvera la compétition avec la réception du RC Strasbourg à l’occasion de la 16e journée de Ligue 1. Reste à savoir si les deux Brésiliens seront aptes pour ce match au Parc des Princes. « Cela semble être court mais pas impossible », avait précisé L’Equipe dans son édition du jour.