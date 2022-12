L’avenir de Milan Skriniar est toujours aussi flou. Dans le même temps, le défenseur de 27 ans, en fin de contrat avec l’Inter dans six mois environ, continue à être associé au PSG au sein de la rubrique transferts.

C’est un feuilleton qui s’est étendu tout au long du dernier mercato estival. Désireux d’enrôler un défenseur de classe, Luis Campos avait jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Néanmoins, eu égard au fait qu’il soit en fin de contrat en juin 2023, l’Inter n’a nullement voulu céder et ce, malgré une proposition estimée à près de 60 millions d’euros émise par les Rouge et Bleu. Le joueur, quant à lui, n’a toujours pas apposé de signature sur un nouveau bail.

L’Inter obligé de vendre Skriniar

Une signature qui se fait attendre, ce qui pourrait bien agacer les dirigeants Nerazzurri dans les semaines à venir. En tout cas, ce jour, la Gazzetta dello Sport fait un petit point sur ce dossier épineux. Selon cette source, l’Inter est donc toujours en attente de la décision de son taulier slovaque. Cependant, dans le même temps, des soucis financiers rythment la routine du club transalpin. De ce fait, plusieurs joueurs devraient être sacrifiés en vue du prochain mercato estival. Le premier candidat au départ se nommerait Denzel Dunfries, le piston néerlandais. Il ne serait toutefois pas le seul dans ce cas puisque deux autres départs seraient également à l’ordre du jour. Et d’après GDS, Milan Skriniar pourrait être dans ce cas de figure, tout comme Lautaro Martinez. Reste à savoir si le PSG bougera durant le mois de janvier et si, oui ou non, l’Inter sera enfin prêt à ouvrir des pourparlers.

Pour rappel, le PSG lui proposait un contrat d’environ 7.7 millions d’euros, tandis que l’Inter lui offrirait plutôt une somme avoisinant les 6 millions d’euros à l’année. Initialement enclin à prolonger selon la presse italienne, Milan Skriniar n’aurait finalement nullement arrêté sa décision définitive. D’où cette lenteur dans la concrétisation des négociations. Hier, Gianluca Di Marzio y était également allé de ses informations. Selon lui, l’Inter estimerait avoir fait le nécessaire afin de convaincre l’ancien joueur de la Sampdoria. La balle est donc désormais dans le camp du joueur.