Qualifiée pour les quarts de finale de Coupe du monde, l’équipe de France a pu s’appuyer sur un duo Giroud-Mbappé redoutable face à la Pologne (3-1) dimanche dernier. Une belle complémentarité entre les deux joueurs, comme l’a évoqué l’attaquant de l’AC Milan en conférence de presse ce mardi.

Séduisante depuis le début de la compétition, l’équipe de France fait partie des favoris pour remporter cette Coupe du monde 2022 au Qatar. Et depuis le début de la compétition, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a décidé d’aligner quatre offensifs avec les présences d’Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud et l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé. Et sans surprise, le numéro 10 des Bleus est l’élément déterminant de sa sélection avec déjà 5 buts et 2 passes décisives dans la compétition. Face à la Pologne, l’attaquant de bientôt 24 ans (il les fêtera le 20 décembre prochain) a livré une grosse prestation avec un doublé et une passe décisive pour Olivier Giroud juste avant la pause. Une action importante qui a permis à l’ancien Montpelliérain de devenir le seul meilleur buteur de l’équipe de France avec 52 buts, dépassant ainsi Thierry Henry.

« Ma relation avec Mbappé est très bonne »

Présent en conférence de presse ce mardi, Olivier Giroud a été questionné sur sa relation sur les terrains avec Kylian Mbappé, dans des propos rapportés par RMC Sport. « Ma relation avec lui est très bonne. Pour moi, elle l’a toujours été. Ça se voit aujourd’hui sur le terrain. On prend beaucoup de plaisir à évoluer ensemble, pas que tous les deux. C’est cet enthousiasme communicatif qu’on veut transmettre et véhiculer dans cette équipe, pour les plus jeunes, pour ceux qui jouent moins. Et aussi pour donner du plaisir à nos supporters. Ma célébration avec Mbappé au moment de son but historique ? Il n’y avait rien de calculé, je vous rassure. On s’est retrouvés là, ça fait une très jolie photo. J’ai beaucoup rigolé d’ailleurs sur les montages. Mais c’est simplement naturel, de la spontanéité. Le sport de haut niveau, et le football en particulier, nous font vivre des moments magiques comme ça. » Désormais, l’équipe de France se prépare pour affronter l’Angleterre (samedi à 20h sur TF1 et beIN SPORTS 1) en quarts de finale de Coupe du monde.