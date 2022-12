Phénoménal depuis l’entame de cette Coupe du Monde au Qatar, Kylian Mbappé se place comme l’atout numéro un côté tricolore. Le joueur était cependant absent de l’entraînement collectif ce jour.

Mais où s’arrêtera Kylian Mbappé ? Impressionnant depuis le début de l’exercice en cours avec le PSG, lui qui est le meilleur buteur de Ligue 1 et de la Ligue des Champions, l’attaquant rouge et bleu, attendu au tournant, confirme sous la tunique de l’Équipe de France. C’est simple, en quatre matches et trois titularisations, ce dernier à scoré à cinq reprises, dont un doublé ahurissant face à la Pologne pour permettre aux hommes de Didier Deschamps de valider leur ticket pour les quarts de finale de la compétition.

Kylian Mbappé absent de l’entraînement mais…

Et à quatre petits jours de ce quart de finale tant attendu de Coupe du Monde devant l’Angleterre, RMC et L’Équipe nous indiquent, en cœur, que Kylian Mbappé n’a pas pris part à la séance collective de ce mardi avec ses coéquipiers. Le joueur a plutôt fait de la récupération classique en salle, selon une source proche de l’Équipe de France et relayée par les deux médias hexagonaux. Rien d’inquiétant donc alors que le principal intéressé a notamment pu se plaindre de sa cheville juste avant l’ultime match de phase de groupe contre la Tunisie.