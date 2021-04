Katoto : “Meilleure buteuse ? Je préfère gagner le titre”

Les Féminines du PSG se sont largement imposées en ce début d’après-midi en D1 Arkema contre Soyaux au Camp des Loges (7-0). Marie-Antoinette Katoto a été l’une des animatrices de cette rencontre avec un triplé qui lui permet de prendre la tête du classement des meilleures buteuses du championnat avec 20 réalisations. Dans des propos relayés par PSG TV, l’attaquante s’est réjouie de la victoire et expliqué ne pas penser aux récompenses individuelles.

“ Être allé chercher la victoire est le plus important aujourd’hui. On conforte notre place de leader et on prépare bien les prochains matches. C’est une victoire parfaite ! s’enflamme Katoto. La tête du classement des buteuses ? Je préfère gagner le titre, quelle que soit la manière, que ce soit moi ou une autre qui marque. Un but reste un but. J’espère que l’on va atteindre nos objectifs. Physiquement, c’est un peu dur après un isolement compliqué, mais nous sommes contentes de reprendre. On va maintenant retrouver nos sélections à l’occasion de la trêve internationale, et revenir après. Je suis contente de rejoindre les Bleues.“