Cet été, le PSG était à la recherche d’un défenseur central. La piste numéro 1 se nommait Milan Skriniar. Mais l’Inter s’est montré intransigeant dans les négociations demandant pas moins de 80 millions d’euros alors que l’international slovaque n’a plus qu’un an de contrat. Les Rouge & Bleu étaient prêts à proposer 70 millions d’euros. Il est finalement resté à Milan mais le PSG devrait revenir à la charge cet hiver avec une offre comprise entre 20 et 30 millions d’euros. Giuseppe Marotta, l’administrateur délégué de l’inter, s’est confié sur la situation de Milan Skriniar.

« Ces perturbations sont gênantes. Auparavant, les fenêtres du marché n’étaient pas aussi ouvertes. C’est facile de dire que ce sont des professionnels, mais ce sont aussi des jeunes et ils subissent ce genre de pression, lance le dirigeant de l’Inter dans des propos relayés par FC Inter 1908. Il serait bon de réduire les fenêtres de marché, mais il s’agit d’une saison anormale et nous devons gérer cela aussi. Cependant, nous l’avons également évalué au cours des dernières saisons et il est une certitude pour l’Inter. »