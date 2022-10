Cet été, le PSG a recruté deux joueurs portugais, Vitinha et Renato Sanches. Les deux milieux de terrain ont rejoint Danilo Pereira et Nuno Mendes dans l’effectif. Un contingent lusophone auquel on peut ajouter le conseiller sportif Luis Campos, Antero Henrique et l’un des adjoints de Christophe Galtier, João Sacramento. Costinha, ancien milieu de terrain, a évoqué cette touche portugaise à Paris.

« Nuno Mendes aussi est promis à un grand avenir

« S’ils sont allés à Paris et qu’ils jouent, c’est qu’ils ont de la qualité. Galtier a eu raison de miser sur un jeune de 22 ans comme Vitinha. Mendes aussi est promis à un grand avenir. Il est de plus en plus costaud. Danilo est quelqu’un de très sérieux. C’est un joueur très important pour un entraîneur parce que, que vous le mettiez dans l’axe défensif ou au milieu, il vous donne l’assurance dont vous avez besoin, louange Costinha dans une interview accordée au Parisien. Renato Sanches ? Mais c’est quelqu’un qui apporte beaucoup d’énergie au milieu. Il ne va pas assurer la possession du ballon comme Vitinha, mais il peut accélérer le jeu quand il le faut. Quand il sera prêt, il va vraiment aider le PSG. »

« Pauleta ? C’est un symbole du PSG«

L’ancien joueur de Monaco et du FC Porto a aussi évoqué la place importante de Pedro Miguel Pauleta dans le cœur des supporters du PSG.

« C’est un symbole du PSG. C’est normal que les supporters de Paris ne l’oublient pas. Et il le mérite parce qu’il a tout donné à Paris. C’est aussi un club qu’il aime beaucoup et je peux le dire d’autant plus qu’on est voisin ! Je le vois tous les jours et on parle souvent de foot français parce qu’il est pour Paris et moi pour Monaco (rires). Donc on se chambre de temps en temps. Mais c’est vrai que Pauleta est un mec exceptionnel. Je suis content que les supporters parisiens lui rendent à chaque fois l’hommage qu’il mérite.«

« Vous ne pouvez pas me dire qu’ils ne peuvent pas arriver en finale et gagner la Ligue des champions«

Costinha a enfin évoqué ce qui a manqué au PSG ces dernières années pour remporter la Ligue des Champions.

« L’expérience. Le Real, Liverpool, le Bayern, sont des clubs qui enchaînent depuis des années des demi-finales et des finales. Paris n’a pas encore la même habitude. Il suffit de voir comment ils ont dominé Madrid la saison dernière avant de tout perdre en deux minutes. Mais je pense qu’ils sont en train de maîtriser ça. Vous ne pouvez pas me dire qu’ils ne peuvent pas arriver en finale et gagner la Ligue des champions. C’est faisable pour eux.«