Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG retrouve la Ligue des champions avec un déplacement sur la pelouse du SL Benfica. Invaincu cette saison, le club parisien pourra compter sur un effectif quasi au complet pour faire un pas supplémentaire pour la qualification en 8es de finale.

C’est le choc de ce groupe H. Tous les deux invaincus cette saison, le PSG et le Benfica Lisbonne s’affrontent pour leur première confrontation – avant le match retour le 11 octobre – à l’Estadio da Luz, à l’occasion de la 3e journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Une rencontre importante qui permettra à l’équipe victorieuse de prendre seule la tête du groupe avant la phase retour. Et pour cette confrontation, le coach parisien, Christophe Galtier devra composer sans deux joueurs : Presnel Kimpembe et Renato Sanches. Mais il pourra compter sur un retour majeur dans son onze de départ.

Verratti de retour, Danilo en défense

Selon la composition d’équipes probable du Parisien et L’Equipe, le PSG ne réservera pas de surprise dans son onze titulaire. Nommé gardien numéro 1 cette saison, Gianluigi Donnarumma prendra place dans les buts parisiens. En défense, Danilo Pereira fera son retour aux côtés de Sergio Ramos et Marquinhos. La seule incertitude concerne le positionnement du Portugais : axial gauche ou droit. Sans surprise, Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont pressentis pour occuper les rôles de piston. Après s’être remis d’un hématome au mollet, Marco Verratti devrait retrouver sa place de titulaire et ainsi former le double pivot de l’entrejeu avec Vitinha. Enfin, le trio offensif Lionel Messi-Neymar Jr-Kylian Mbappé va être associé en attaque.