PSG : Vitinha, des promesses au doute

Première recrue du mercato estival du PSG l’été dernier, Vitinha avait réalisé de très bons débuts sous le maillot Rouge & Bleu. Mais depuis plusieurs mois, il affiche un niveau quelconque, comme le reste de l’équipe.

Performant au FC Porto, Vitinha avait tapé dans l’œil de Luis Campos. Le conseiller sportif du PSG a convaincu le club portugais de laisser filer son jeune joueur prometteur (23 ans) contre la somme de 40 millions d’euros. Dans le 3-5-2 de Christophe Galtier, il a réalisé de très bons débuts au côté de Marco Verratti. L’international portugais n’hésitait pas à se projeter et casser des lignes avec ses passes en profondeur. Il apportait aussi défensivement. Il était encensé par la critique, comparé à son compère italien du milieu de terrain. Vitinha affichait aussi des pourcentages importants de passes réussies, plus de 90%. L’ancien de Porto affiche toujours ces statistiques aujourd’hui, mais avec beaucoup moins de prises de risques dans son jeu. Il régulait aussi le milieu de terrain avec Marco Verratti. Mais malheureusement pour lui, il a plongé dans ses performances au même moment que son équipe.

La peur de prendre des risques dans son jeu

Les changements de système de Christophe Galtier durant la saison ont aussi perturbé le milieu de terrain. En interne, il aurait expliqué à plusieurs reprises qu’il se sentait mieux dans le système à deux milieux de terrain du début de saison au côté de Marco Verratti. L’Italien étant plus défensif, il pouvait se permettre de se projeter vers l’avant avec la sécurité du numéro 6 du PSG derrière lui. Avec des joueurs comme Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery ou encore Renato Sanches, qui sont un peu dans le même registre que lui, il doit aussi être plus présent défensivement, ce qui lui compte de l’énergie et de la lucidité au moment des attaques parisiennes. Alors qu’il prenait des risques en début de saison, ces dernières prestations sont soft. Comme l’impression que Vitinha a peur de faire une erreur avec des passes qui pourraient être risquées. Ses passes sont davantage latérales ou bien en arrière plus que vers l’avant, en profondeur, à terre ou en l’air, qui casseraient des lignes et mettraient en difficulté les défenses adverses avec les appels de Kylian Mbappé, Nuno Mendes ou bien encore Achraf Hakimi.

Autre point noir, son apport offensif

Le numéro 17 du PSG est aussi en difficulté en phase offensive. Comme Marco Verratti, le Portugais tente très rarement sa chance. En 40 matches toutes compétitions confondues, il tire moins d’une fois par match en moyenne. Et très souvent ses tentatives ne sont pas cadrées (0,2 de tir cadré en moyenne). Les peu de fois où il a tenté des frappes, ces dernières manquent de convictions. L’exemple parfait, son action en or lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Seul devant le but, il ne lui restait plus qu’à la pousser, mais l’ancien du FC Porto frappe trop mollement, sa tentative est repoussée par De Ligt sur sa ligne. Encore une fois contre Lyon le week-end dernier, il a une très belle occasion mais s’est manqué dans la finition. S’il veut continuer à prétendre à une place dans le onze titulaire du PSG, il va falloir qu’il retrouve son niveau du début de saison et qu’il s’améliore dans la finition que ce soit à la passe ou devant le but. Depuis son arrivée, il n’a délivré que deux passes décisives. Vitinha a un talent, mais il va devoir se faire violence sur le terrain. Il a le potentiel pour être un joueur important au PSG mais il ne doit pas jouer avec le frein et faire confiance à ses qualités. En retrouvant son niveau du début de saison, il estompera les critiques autour de lui et validera l’idée et l’investissement important de Luis Campos.