Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 29 août 2022. Le match nul concédé face à l’AS Monaco (1-1), le premier accroc de la saison pour les Rouge & Bleu avec des secteurs de jeu défaillants, le penalty transformé par Neymar, la première titularisation compliquée de Renato Sanches, les notes des Parisiens, l’arrivée de Fabian Ruiz à Paris et la défaite des Féminines du PSG au Trophée des Championnes.

L’Equipe consacre sa Une au match nul entre le PSG et l’AS Monaco (1-1) en conclusion de la 4e journée de Ligue 1, en titrant « Accrochés. » Étincelant depuis le début de saison, le club de la capitale a cédé ses premiers points face à une solide équipe de l’ASM. Malmené en première période, le club parisien a pu compter sur un penalty de Neymar, offert par Kylian Mbappé, après l’heure de jeu pour revenir dans la partie. Si ce résultat nul et le jeu produit ne remettent pas en question ce qu’a proposé le PSG depuis le début de saison, cela permet d’avoir une meilleure idée sur « les difficultés auxquelles il peut s’exposer lorsqu’il affronte des équipes qui pressent haut sans se jeter, avec agressivité mais sans irrégularités, avec audace mais sans folie. » En difficulté depuis le début de l’exercice 2022-2023, l’AS Monaco est parvenue à poser problèmes aux Rouge & Bleu grâce au pressing constant demandé par Philippe Clement en première période. Avec un meilleur visage au retour des vestiaires, les champions de France en titre ont complètement dominé la seconde période, mais sont tombés sur un Alexander Nübel des grands soirs et auteur de plusieurs arrêts décisifs. À cela s’ajoute une malchance avec trois poteaux touchés. De son côté, Kylian Mbappé s’est montré inefficace. Avec 9 tentatives, le numéro 7 n’a jamais tiré autant dans un match sans trouver la faille.

Pour la première fois de la saison, le PSG a montré quelques lacunes dans certains secteurs de jeu. Des réglages devront être effectués à quelques jours du début de la Ligue des champions (6 septembre face à la Juventus). Lors des matches précédents, les hommes de Christophe Galtier avaient montré une belle capacité à sortir du pressing adversaire, chose qui n’a pas été le cas face à l’AS Monaco en première période. L’absence de Vitinha a notamment eu son importance. « La mobilité du Portugais a manqué, tout comme sa capacité à se rendre disponible dans les bonnes zones. » Son remplaçant pour cette rencontre, Renato Sanches, n’a pas profité de cette opportunité pour marquer des points. Pour sa première titularisation, le Portugais de 25 ans s’est manqué en raison de sa faible utilité dans la construction du jeu et l’utilisation du ballon. « Encore plus surprenant, on l’a senti comme anesthésié dans le combat où Verratti a souvent dû lutter seul face au duo Camara-Fofana », rapporte L’E. Son remplaçant à l’heure de jeu, Danilo Pereira, a montré son efficacité en 30 minutes sur le terrain.

Avec le marathon de matches qui débute, Christophe Galtier devra désormais mettre en place une rotation d’effectif. Depuis le début de la saison, le coach du PSG a aligné le même onze (à l’exception de Kylian Mbappé face à Clermont et de Vitinha contre l’AS Monaco) et devra désormais faire souffler quelques joueurs, comme Sergio Ramos, Nuno Mendes ou encore Marco Verratti. L’occasion de voir sur les pelouses Danilo Pereira, auteur d’une belle entrée ce dimanche, Hugo Ekitike, qui a monté des signes de frustrations à l’entraînement, voire Warren Zaïre-Emery.

Le quotidien sportif revient également sur le penalty tiré par Neymar Jr. Deux semaines après le « penaltygate » entre le Brésilien et Kylian Mbappé, ce nouvel épisode était attendu par les observateurs. Nommé tireur numéro 1 des penalties, Kylian Mbappé a laissé le ballon à Neymar après une discussion entre les deux joueurs. Un geste salué par le coach, Christophe Galtier : « La hiérarchie n’a pas bougé. C’est Kylian en un et Neymar en deux. Mais après, il y a la réalité du match et de l’instant. Ils ont échangé et Ney’ a pris la décision de le tirer, mais après avoir discuté avec Kylian. J’ai apprécié l’attitude de Kylian de l’avoir félicité et celle de Ney’ de l’avoir remercié. Ce sont des grands joueurs et c’est aussi à eux de décider ce qu’il en est en fonction de ce qu’ils ressentent. »

Les notes des joueurs du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 5 – Ramos 4, Marquinhos 5, Kimpembe 4 – Hakimi 4, Sanches 3, Verratti 6, Mendes 6 – Messi 5, Mbappé 4, Neymar 6

L’Equipe revient aussi sur le Trophée des Championnes qui opposait les Féminines du PSG à l’Olympique Lyonnais ce dimanche soir. Et les Lyonnaises conservent leur titre grâce à une réalisation de Danielle van Donk (13′) en début de rencontre (1-0). À deux semaines de la reprise de la D1 Arkema, les Parisiennes se sont montrées trop imprécises pour espérer faire trembler les Fenottes. Avec l’inefficacité de Sandy Baltimore en attaque et les absences pour blessure de Marie-Antoinette Katoto et Lieke Martens, le match d’hier a montré « qu’il était urgent pour ce PSG-là de se renforcer au milieu et au poste de numéro 9. »

De son côté, Le Parisien met aussi en avant ce « premier accroc » de la saison du PSG après ce match nul face à l’AS Monaco. Peu inspirés, les Rouge & Bleu ont lâché leurs premiers points de la saison. Si les joueurs de Christophe Galtier nourrissent toujours l’espoir de finir invaincu, cet exploit sera long et complexe à accomplir. « Ce nul, qui aura longtemps été une défaite, annonce-t-il déjà la fin de l’été, des promesses et des sourires ? Ce couac semble en tout cas prévenir d’un retour du morne quotidien de la rentrée, avec ses interrogations, ses doutes mais également ses peurs », se demande LP. Pourtant étincelant le week-end passé face au LOSC, le trio offensif était peu inspiré ce dimanche au Parc des Princes. En première période, le club de la capitale était incapable de trouver des solutions face à l’impact des Monégasques. Le coach de l’ASM avait parfaitement préparé son match en bloquant tous les circuits de passes des Parisiens et va donner des idées aux prochains adversaires du PSG en Ligue 1 et Ligue des champions.

Le quotidien sportif fait un focus sur la première titularisation compliquée de Renato Sanches. Profitant de la suspension de Vitinha, le Portugais était aligné au milieu de terrain aux côtés de Marco Verratti. En difficulté dans le jeu pendant une heure, il a été le premier Parisien à être remplacé. S’il s’est montré propre dans son jeu de passe (44/44), le numéro 18 a montré des lacunes dans son placement. « Très haut sur le terrain, souvent à la hauteur du trio d’attaque, il a déserté une zone surpeuplée par les Monégasques, dont la stratégie a rendu très difficile toute construction pour les Parisiens. » Au moment de sa sortie à la 63e minute de jeu, il a été le Parisien qui a touché le moins de ballons (47), soit quasiment deux fois moins que Marco Verratti. En difficulté dans l’impact du jeu (0 duel gagné sur 4), le Portugais n’a pas apporté ses qualités dans la percussion et les récupérations de balle, des domaines où son compatriote, Vitinha, avait excellé lors des précédents matches. « Au contraire, on a vu un Renato un peu timoré, timide, sans doute un peu trop prudent. » Malgré une bonne entame de seconde période, Renato Sanches n’aura pas réussi sa première dans la peau d’un titulaire, mais il aura l’occasion de se racheter rapidement avec l’enchaînement des matches.

Les notes des joueurs du PSG (Le Parisien) : Donnarumma 5 – Ramos 3.5, Marquinhos 5, Kimpembe 4 – Hakimi 4, Sanches 3, Verratti 6, Mendes 5 – Messi 5, Mbappé 4, Neymar 5.5

Enfin, au rayon mercato, le PSG va prochainement engager le milieu de terrain du Napoli, Fabian Ruiz. Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, l’Espagnol doit s’engager ce lundi chez les Rouge & Bleu, d’après Le Parisien. Sauf retournement de situation, il va passer sa visite médicale à Paris aujourd’hui et deviendra ainsi la cinquième recrue du mercato estival après Vitinha, Nordi Mukiele, Hugo Ekitike et Renato Sanches. Le milieu de terrain au profil technique devrait parapher un contrat de cinq ans avec les champions des France en titre. Pour s’attacher les services du joueur de 26 ans, le board parisien aurait déboursé 25M€. Par la suite, il restera encore trois jours aux Rouge & Bleu pour boucler leur recrutement. Le conseiller football du PSG, Luis Campos, vise encore un défenseur central et un attaquant pour jouer le rôle de doublure de Neymar. Dans cette saison 2022-2023 particulière, le duo Campos-Galtier « a décidé de monter deux équipes d’un niveau équivalent afin de ne pas connaître de trous dans la saison et pouvoir remplir les objectifs sans dépendre d’un joueur plus qu’un autre. »

Enfin, Monaco-Matin revient sur le bon résultat rapporté par l’ASM de son déplacement à Paris. Alors qu’on « leur promettait l’enfer et une palanquée de buts, ils sont rentrés dans la nuit avec une confiance toute neuve et l’impression d’être passé tout près de l’exploit », rapporte le quotidien local. Malgré une seconde période moins aboutie, les Monégasques ont été les premiers à faire douter les Parisiens cette saison. Les joueurs de Philippe Clément pourront se servir de ce match pour remonter au classement et se rapprocher du podium. « Pendant plus d’une heure, la paire Camara-Fofana a muselé le milieu parisien. Quand Disasi, Badiashile et Maripan, en chiens affamés, ont vite faire comprendre à Messi, Neymar et Mbappé qu’ils ne passeraient pas une soirée paisible. »