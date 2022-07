Le mercato estival 2022 du PSG s’annonce intense. Avec la nouvelle ère annoncée par le président Nasser al-Khelaïfi, de nombreux joueurs sont invités à quitter le club de la capitale. De plus, la nouvelle direction réfléchit aussi à plusieurs pistes pour renforcer l’effectif qualitativement à l’image de Milan Skriniar (Inter Milan), Renato Sanches (LOSC) et Gianluca Scamacca (Sassuolo). Il y a une dizaine de jours, les Rouge & Bleu ont déjà lancé leur mercato avec l’officialisation de Vitinha. Après quelques jours de négociations avec le FC Porto, l’international portugais a finalement rejoint les champions de France contre un chèque de 41,525M€.

Une opération qui a été officialisée le 30 juin dernier, soit le dernier jour de l’exercice 2021-2022. Dans un entretien au site officiel du FC Porto, le président des Dragões – Jorge Nuno Pinto da Costa – est revenu sur les coulisses des discussions avec le PSG. Il a notamment mis en avant l’importance de l’agent, Jorge Mendes : « Ils (les clubs, ndlr) doivent répondre à nos demandes. Nous avions une offre de 30 millions et nous ne l’avons pas vendu, contre l’avis de certains qui pensaient que c’était un gros coup. J’ai dit que je ne vendrais que pour les 40 millions, tant que nous aurions l’argent tout de suite. La contribution de Jorge Mendes a été importante, car il a d’excellentes relations avec le PSG et il leur a fait comprendre que je ne céderais pas, en donnant plusieurs exemples d’autres cas où ils pensaient que je bluffais. À 21 heures, ils ont vu que j’étais sérieux et l’affaire a été conclue comme nous le voulions. J’ai également dit qu’aucun autre joueur ne partirait sans la clause. La preuve en est que nous avons eu, et je peux le prouver, une offre de 60 millions pour un autre joueur. Je ne l’ai pas accepté pour une question de principe : celui qui veut un joueur du FC Porto cette saison doit payer la clause libératoire. La garantie que j’ai donnée au coach, et c’est la seule que je puisse lui donner, est qu’aucun titulaire ne partira en dessous de la clause. »