A chaque mercato, les plus grandes écuries européennes affolent le marché des transferts. Nul doute que le PSG fait aujourd’hui partie de celles-ci. Mais depuis la grande crise sanitaire qui a engendré derrière une crise financière, le mercato connaît un changement on ne peut plus marquant : les joueurs libres de tout contrat. Ces derniers se multiplient, et se placent dorénavant en position de force lors des négociations. Après l’énième débâcle en Ligue des Champions cette saison, le Paris Saint-Germain fera tout pour renforcer son effectif, et pour cela, le club pourra profiter des situations contractuelles des uns et des autres. A partir du 1er juillet 2022, une liste conséquente de joueurs libres se dressera sur le marché des transferts l’été prochain (Pogba, Dybala, Suarez, Cavani, Modric, Marcelo, Rüdiger, Dembélé, Kessié, Lacazette, Cuadrado, Perisic, Mazraoui, Tolisso … ). Si la liste dressée n’est pas exhaustive, il existe cependant, d’un point de vue parisien, quelques idées intéressantes, pouvant se transformer en bonne pioche.

Paul Pogba

En parlant de bonne pioche, Paul Pogba est LA cible idéale. Agé de 29 ans, l’actuel milieu de terrain de Manchester United est natif de la région parisienne et ne semble pas vivre ses meilleures heures Outre-Manche. En marge de ce rassemblement de mars avec les Bleus, l’international français (90 sélections) s’est confié dans les colonnes du Figaro : « Ce que je veux pour la suite de ma carrière ? Continuer à gagner, à progresser, et rattraper ces années où je n’ai pas pu gagner de trophées. Il faut être honnête, cela ne me satisfait pas, sur les cinq dernières saisons, mais vraiment pas du tout. Cette année, c’est mort, on ne gagnera rien encore. Que ce soit avec Manchester ou dans un autre club, je veux remporter des trophées« , nul doute qu’il pourra garnir son armoire à trophée en rejoignant le PSG, lui qui n’a soulevé aucun trophée en club depuis 2017. Interrogé également sur le fait de rejoindre les Rouge & Bleu, Pogba ne ferme visiblement pas la porte : « Rejouer en France, devant ma famille et mes amis, peut-être que ça arrivera un jour, pourquoi pas, mais ce n’est pas quelque chose qui me hante« . Etant un des nombreux protégés de Mino Raiola, Paul Pogba pourrait par ailleurs compter sur la bonne relation qu’entretient le célèbre agent avec le club de la Capitale afin de ficeler un deal. Véritable leader dans l’âme, le champion du monde 2018 serait indéniablement un précieux renfort dans un milieu de terrain bien lésé du côté du PSG depuis de nombreuses saisons. Une arrivée qui serait donc bénéfique pour le Club, mais aussi une façon de redevenir un patron, un élément clé d’un projet ambitieux pour l’ancien de la Juventus Turin.

Paulo Dybala

A la Juventus Turin justement, Paulo Dybala. L’international argentin (32 sélections) ne serait « plus au centre du projet de la Juve » a déclaré Maurizio Arrivabene lors d’un évènement organisé à Milan. Les propos du directeur général des Turinois datant du 21 mars dernier rapportés par différents médias italiens confirment donc l’idée que l’attaquant de 28 ans ne sera pas conservé et quittera donc la Juve libre l’été prochain. Si des doutes existent concernant ses capacités physiques, il est important de souligner, que malgré ceux-là, il fait preuve de régularité et qu’il est un joueur taille patron depuis près de 10 ans, si l’on compte son passage à Palerme et bien évidemment ses 7 saisons du côté de la Juventus Turin. Familier avec les grandes joutes européennes, son expérience pourrait être utile au PSG. Il pourrait par ailleurs prendre la place numériquement de son compatriote argentin Angel Di Maria (34 ans) qui semble se diriger lui aussi vers un départ libre du Paris Saint-Germain. Dybala est un joueur remuant sur le front de l’attaque, à l’aise balle aux pieds et qui peut créer beaucoup de décalage et surnombre par sa mobilité sur le terrain. Un profil qui saura faire les sacrifices que les attaquants modernes rechignent à faire, et qui manque offensivement du côté du PSG. Un argument qui peut peser dans la balance : le fait d’évoluer potentiellement avec son grand ami depuis son passage chez les Bianconeri, Paul Pogba, et assurément avec l’idole de tous les Argentins, Lionel Messi. L’actuel attaquant de la Juve possède également, à la passe ou à la frappe, un pied gauche très efficace.

Ousmane Dembélé

Et un pied gauche très efficace (et le droit avec) il en existe un autre qui sera libre de tout contrat en juillet prochain : Ousmane Dembélé. Du côté du FC Barcelone, nul doute : il évoluera sous le maillot Rouge & Bleu la saison prochaine, malgré un intérêt exprimé publiquement par Xavi et le président des Blaugrana, Joan Laporta, de le voir continuer son aventure en Catalogne. Dembélé est assurément le nom lié au PSG qui divise le plus, l’international français (27 sélections) est souvent décrié pour son hygiène de vie et son manque de professionnalisme. Malgré cela, il pourrait être un renfort de taille pour le Paris Saint-Germain. A bientôt 25 ans, Ousmane Dembélé pourrait revenir en France plus aguerri que jamais. Depuis son départ du Stade Rennais en 2016, il a inscrit à son palmarès une coupe d’Allemagne en 2017 avec le Borussia Dortmund, une Supercoupe d’Espagne, deux titres de champions d’Espagne, et deux coupes d’Espagne, avec le FC Barcelone, et bien évidemment un titre de champion du monde avec les Bleus. En plus de cette expérience acquise à l’étranger, Ousmane Dembélé connaît la Ligue 1, la France et l’image dont il souffre dans son pays. Une façon pour lui de débarquer sur la Capitale avec une once de revanche et de choses à prouver. Il y a inévitablement un travail mental à effectuer avec le joueur. Un travail à effectuer, à l’image de ce que Xavi réussit à faire avec lui en cette année civile 2022, qui se reflète sur le terrain au vu de ses performances. Sifflé par de nombreux supporters lors de son entrée en jeu à la 65e minute le 16 février dernier au Camp Nou à l’occasion du seizième de finale aller d’Europa League face à Naples, Ousmane Dembélé a très rapidement transformé les sifflets en applaudissements. Si les doutes et les questionnements sont légitimes, il n’en demeure pas moins que le talent est là, qu’avec un travail personnalisé, à la portée d’un club comme le PSG, cette arrivée libre, pourrait transformer les doutes en certitudes.

Antonio Rüdiger

Lui a su transformer les doutes en certitudes : Antonio Rüdiger. Défenseur central de Chelsea depuis 2017, l’international allemand (49 sélections) a eu du mal à s’imposer, malgré un temps de jeu plus que respectable. C’est à partir de janvier 2021, et l’arrivée de l’ancien coach du PSG sur le banc des Blues Thomas Tuchel, qu’Antonio Rüdiger a pris une nouvelle dimension sur l’échiquier des défenseurs centraux. La confiance s’est ajoutée à une fougue et un leadership incontestable faisant de lui une pièce maîtresse de la réussite de Chelsea. Fort dans les duels et très pragmatique dans sa façon d’aborder la défense, Rüdiger pourrait apporter un aspect manquant sur la ligne défensive du PSG : du caractère. À 29 ans, il arrive donc à terme de son bail avec Chelsea, et ne devrait pas prolonger. Vainqueur de la Coupe des Confédérations avec l’Allemagne en 2017, il s’est également familiarisé avec la gagne en 2021 en remportant la Ligue des Champions, la Super Coupe d’Europe et le Mondial des Clubs. A noter que les raisons qui poussent Chelsea à ne pas prolonger Antonio Rüdiger ont germé loin du terrain, puisque le défenseur central se serait montré trop gourmand au moment d’évoquer ses prétentions salariales … .

Corentin Tolisso

Au même titre que la première pioche de cette liste de joueurs libres, Corentin Tolisso pourrait être un renfort pour le secteur de jeu le plus problématique au Paris Saint-Germain : le milieu de terrain. Si son nom n’a que très peu été évoqué du côté du PSG, il reste néanmoins un joueur plus qu’intéressant pour le club de la capitale. Après 5 saisons au Bayern Munich, l’international français (28 sélections) voit son bail arriver à son terme en juillet prochain. L’idée de plier bagage libre est désormais plus que probable à 3 mois de la fin de son contrat. Une idée qui ne plaît pas du côté des Bavarois à en croire les informations du journal espagnol Mundo Deportivo, qui lui affirme que le Real Madrid serait intéressé par le joueur, et que le Bayern Munich ne souhaiterait pas revivre « le cas Alaba« . A bientôt 28 ans, Tolisso a acquis une expérience et a garni son armoire à trophée du mieux qu’il le pouvait, puisqu’il a tout simplement remporté tous les titres possibles sous les couleurs du Bayern Munich, en plus de son titre de champions du monde 2018 avec les Bleus. Comme l’opération semble trop belle, il faut évidemment souligner les zones d’ombre qui planent au-dessus de sa tête, en l’occurrence les blessures répétitives. Souvent absent à cause de celles-ci, l’ancien lyonnais (2011 à 2017) ne se fait que peu de soucis pour retrouver sa place lorsqu’il est apte. Très bon à la récupération et dans la projection balle aux pieds, Corentin Tolisso sait marquer et faire marquer : « C’est un joueur très dangereux devant le but, il l’était avant d’arriver au Bayern Munich et il l’est toujours. Il sent bien les coups au moment d’aller dans la surface« , dit de lui en janvier dernier en conférence de presse, son coach au Bayern Munich, Julian Nagelsman. Il pourrait rendre de bons services aux Rouge & Bleu, et véritablement s’inscrire dans un collectif et dans un projet comme celui du PSG.

Le grand ménage semble se dessiner du côté du Paris Saint-Germain. Lors de cet été 2022, sans compétitions de football majeurs, les dirigeants auront tout le temps de travailler, et ont certainement déjà commencé. Il faudra donc composer avec la démocratisation de cette nouvelle façon de négocier directement avec les joueurs et leur entourage afin de saisir les meilleures opportunités possibles. Ajouté à cela, bien évidemment, les joueurs qui seront encore liés à leur club.