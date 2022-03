Comme l’équipe première, le PSG Handball jouait en championnat ce dimanche après-midi. Mais contrairement aux coéquipiers de Kylian Mbappé – qui était présent dans les travées de Pierre de Coubertin après son but au Parc des Princes – les Handballeurs défiaient leur dauphin, Nantes. Un choc de la 20e journée qui devait permettre à Paris de se rapprocher du titre de champion de France.

Avec 19 victoires en 19 matches de Liqui Moly Starligue, le PSG voulait affirmer sa suprématie face à une équipe de Nantes qui arrive très souvent à mettre en difficulté les équipiers de Mikkel Hansen, qui a marqué son 1300e but en championnat de France lors de cette rencontre. Le début de match est serré (4-4, 5e) mais le PSG Handball va réussir petit à petit à prendre l’avantage (8-6, 15e). Une avance que le club va réussir à conserver et même faire monter à plus 4 à la mi-temps (19-15). Malgré un rapprochement rapide des Nantais en début de deuxième période (19-18, 33e), les Parisiens vont réussir à garder leur calme pour finalement s’imposer de six buts (34-28) et prendre neuf points d’avance sur son dauphin. Nedim Remili a été l’homme de ce match avec 7 buts, alors que son gardien – Vincent Gérard – a réalisé une performance XXL avec 18 arrêts !